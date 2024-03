Canone zero e 100€ in buoni Amazon con Crédit Agricole: non perdere l'occasione

Crédit Agricole ti invita a scoprire il nuovo modo di gestire le tue finanze con un’offerta imperdibile: aprendo il conto online, non solo godrai del canone zero, ma avrai anche la chance di ricevere fino a 100€ in buoni Amazon, per rendere i tuoi acquisti ancora più piacevoli. E le sorprese non finiscono qui: attivando il conto deposito, potrai beneficiare di un tasso di interesse annuo del 3,8% per i primi sei mesi.

Conto Crédit Agricole: canone zero e buoni Amazon ti aspettano

Per approfittare di questa promozione, apri il conto online entro il 30 aprile e, inserendo il codice “VISA” durante la procedura, sottoscrivi anche la Carta Debit Visa. Utilizzando questa carta, potrai accumulare fino a 100€ in Buoni Regalo. Questa carta di debito, indispensabile per i tuoi acquisti sia in rete che nei negozi tradizionali, non prevede alcun canone per i primi due anni.

La gestione del tuo nuovo conto sarà un gioco da ragazzi grazie all’app ufficiale di Crédit Agricole, che ti permette di portare la banca sempre con te. Potrai gestire i tuoi fondi in tutta semplicità, ricevere consulenze personalizzate e restare sempre aggiornato sulle tue finanze grazie a notifiche immediate.

Inoltre, avrai la libertà di decidere dove investire il tuo denaro, sia attraverso l’app sia nell’area personale del sito ufficiale.

Per aprire il conto, ti basterà visitare la pagina ufficiale e seguire le istruzioni fornite. Il processo è completamente digitale e non richiede l’invio di documentazione cartacea.

Non lasciarti sfuggire questa esclusiva opportunità offerta da Crédit Agricole: cogli al volo le offerte speciali e assicurati i buoni Amazon e il canone zero. Ricorda che la promozione è valida solo per chi apre un nuovo conto corrente entro il 30 aprile.