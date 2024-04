Lo avrai sicuramente visto in qualche video, sulla scrivania del tuo youtuber tech preferito. Il Nexode RG di UGREEN è ormai diventato un must have, un caricabatterie GaN da 65W che fa del suo design uno dei suoi punti di forza. È infatti un simpatico robot che ricarica in modo sicuro smartphone, tablet, notebook, console portatili e altro ancora sfruttando la sua dotazione di porte.

Ebbene, se questo gadget è sulla tua lista dei desideri, devi sapere che lo puoi acquistare a 39,99 euro approfittando dello sconto Amazon del 20%.

Il robot più richiesto per la ricarica dei tuoi dispositivi: il caricabatterie UGREEN è in offerta su Amazon

Il Nexode RG non è solo un caricabatterie di ultima generazione con tecnologia GaN, è una sorta di opera d’arte. Il suo design a forma di robot (nero, in questo caso) lo rende un accessorio unico e accattivante che non passa inosservato. Ma attenzione, non è un giocattolo: questo robot è un vero concentrato di potenza e tecnologia.

Con una potenza di 65W, il caricabatterie di UGREEN è in grado di ricaricare i tuoi dispositivi in modo rapido e efficiente. È compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, compresi i MacBook di Apple (nel caso del MacBook Air M2, ad esempio, lo porta dallo 0 al 51% in soli 30 minuti) e smartphone e tablet più ambiti, come iPhone, iPad, Google Pixel e via dicendo.

Grazie alle sue 3 porte, il caricabatterie Nexode RG ti permette di ricaricare contemporaneamente fino a 3 dispositivi. Le due porte USB-C supportano la ricarica rapida Power Delivery, mentre la porta USB-A è compatibile con la ricarica rapida QC 3.0. Il dispositivo di UGREEN utilizza la tecnologia GaN (Gallium Nitride), che lo rende più efficiente, compatto e leggero rispetto ai caricabatterie tradizionali.

Infine, è importante precisare che l’accessorio è dotato di diverse protezioni di sicurezza integrate che proteggono i tuoi dispositivi da sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti.