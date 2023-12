Sarà l’aria di Natale, saranno i postumi del Black Friday e del Cyber Monday. In ogni caso, a prescindere dal motivo, c’è solo da cliccare su “aggiungi al carrello” o “acquista ora”. Il caricabatterie wireless Samsung da 15W con tecnologia Fast Charging 2.0 è scontato del 64% su Amazon e costa dunque solo 15,99€, spedizione compresa.

Il caricabatterie wireless di Samsung da 15W è compatibile con tantissimi smartphone e supporta la ricarica rapida

Con questo accessorio la ricarica si spinge fino ai 15W, ma Samsung fa sapere che per gli iPhone il limite è di 7,5W. Insomma, qualcosa in meno (purtroppo), ma la compatibilità è assicurata. Ma ci sono da considerare anche altri dispositivi, come quelli a marchio Google, Xiaomi, OPPO e – ovviamente – Samsung.

La nota positiva, anche se è superfluo sottolinearlo, è che dietro c’è un marchio che è sinonimo di assoluta qualità sotto tutti i punti di vista. Si può evidenziare ad esempio la presenza di un sistema di raffreddamento a ventola che evita il surriscaldamento del device: una soluzione rarissima, che è difficile trovare tra le caratteristiche di altri gadget della medesima categoria.

Sul caricabatterie wireless di Samsung puoi dare energia a praticamente tutti i dispositivi compatibili con lo standard Qi. Quindi tantissimi smartphone ma anche numerosi auricolari wireless, come gli AirPods di Apple e diverse configurazioni dei Galaxy Buds proprio di Samsung.

Insomma, è un accessorio incredibilmente versatile e indicato per tutti. Lo si piazza sulla scrivania o sul comodino e il gioco è fatto.

Lo sconto del 64% (rispetto al prezzo di listino) è più che allettante e infatti tanti utenti si stanno fiondando ora su Amazon per aggiudicarsi l’accessorio. Meglio sbrigarsi dunque, perché le unità potrebbero terminare in breve tempo.

