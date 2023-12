Carta di credito con American Express: 440€ di risparmi con Carta Oro

Carta Oro di American Express è oggi la carta di credito giusta a cui affidarsi per poter contare su di uno strumento di pagamento ricco di vantaggi, con tanti servizi aggiuntivi e con condizioni economiche particolarmente vantaggiose.

Per chi sceglie Carta Oro di Amex oggi, infatti, c’è una promozione da cogliere al volo. La quota mensile è azzerata per il primo anno, garantendo così un risparmio di 240 euro. In più, effettuando almeno 2.000 euro di spese con la carta nel corso dei primi tre mesi dall’emissione, è possibile ottenere uno sconto di 200 euro sugli acquisti.

Per accedere a Carta Oro basta collegarsi al sito ufficiale di American Express e completare una veloce procedura online.

Carta Oro di American Express: ora è il momento giusto per richiederla

Con Carta Oro è possibile accedere a una carta di credito davvero completa:

la quota mensile è di 20 euro ma è azzerata per un anno, con un risparmio di 240 euro

American Express garantisce 200 euro di sconto sugli acquisti spendendo almeno 2.000 euro nei primi tre mesi dall’emissione

sugli acquisti spendendo almeno 2.000 euro nei primi tre mesi dall’emissione è possibile scegliere tra il pagamento a saldo oppure a rate

la linea di credito è personalizzata e può arrivare a 15.000 euro

è possibile accedere al programma Club Membership Rewards, accumulando punti per ottenere vantaggi di vario tipo (1 punto per ogni euro speso)

Richiedere Carta Oro di American Express è molto semplice. Per ottenere la carta serve un conto corrente appartenente al circuito SEPA oltre a un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro. La richiesta può essere inviata direttamente online, tramite il sito ufficiale disponibile premendo sul link qui di sotto. La promozione che garantisce uno sconto di 200 euro sugli acquisti effettuati con carta entro i primi 3 mesi è valida per i nuovi clienti che richiederanno Carta Oro entro il 16 gennaio 2024.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.