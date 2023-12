Carta di credito gratis e senza conto: la migliore può essere richiesta online

Per ottenere una carta di credito gratis è possibile valutare diverse opzioni. La proposta migliore del momento può essere richiesta direttamente online e prevede l’emissione senza apertura di un nuovo conto. L’opzione in questione è Carta YOU di Advanzia Bank.

Questa carta di credito permette di eliminare i costi grazie al canone zero e all’assenza di commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero. In più, questa carta include una polizza viaggi gratuita oltre alla possibilità di rateizzare le spese sostenute.

Per richiedere Carta YOU è sufficiente accedere al sito ufficiale e compilare il modulo di richiesta. La procedura viene gestita interamente online con la banca che risponderà alla richiesta di emissione in breve tempo.

Carta YOU: gratuita, senza conto e da richiedere online

Grazie a Carta YOU è possibile accedere a una carta di credito ricca di vantaggi. Questa carta prevede canone zero, senza requisiti da rispettare, e zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate all’estero.

Da notare, inoltre, che Carta YOU utilizza il circuito Mastercard ed è, quindi, utilizzabile in tutto il mondo. La carta, inoltre, consente la rateizzazione delle spese sostenute e permette anche i pagamenti con Google Pay e Apple Pay.

I titolari di Carta YOU hanno anche la possibilità di sfruttare una polizza viaggi gratuita oltre che di richiedere un incremento del plafond rispetto a quanto definito dalla banca in fase di emissione della carta stessa.

Per richiedere Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale e compilare l’apposito modulo online. L’emissione è sempre gratuita con la carta che viene spedita a casa dell’utente nel giro di pochi giorni lavorativi. Tutti i dettagli sono disponibili tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.