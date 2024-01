Carta Oro American Express: risparmia 250€ sul tuo estratto conto

La Carta Oro American Express rappresenta un’opportunità imperdibile per coloro che cercano una carta di credito che offra non solo flessibilità, ma anche vantaggi esclusivi.

Attualmente, chi attiva la carta online entro il 27 febbraio 2024 può beneficiare di uno sconto eccezionale di €250 sull’estratto conto, semplicemente spendendo €3.000 nei primi 3 mesi.

Carta Oro American Express: sconto iniziale e annullamento quota annuale

Grazie alla promozione in corso, il nuovo titolare di Carta Oro può godere di uno sconto immediato di €250 sugli acquisti effettuati nei primi tre mesi, rendendo l’esperienza ancora più vantaggiosa.

Inoltre, la quota annuale verrà completamente annullata per il primo anno, con un risparmio significativo.

L’American Express offre flessibilità di pagamento, permettendo ai titolari di scegliere tra saldo o rate, il tutto con un TAN/TAEG del 14%/24,19%.

La linea di credito, personalizzata fino a €15.000, si adatta alle esigenze individuali, garantendo una gestione comoda delle spese.

Il Club Membership Rewards consente di accumulare punti per ogni euro speso, che possono essere utilizzati per ottenere sconti, promozioni e privilegi esclusivi. Questo rende l’esperienza di possedere una la carta ancora più gratificante.

Oltre agli sconti è presente anche una copertura completa con World Travel Assist, protezione medica all’estero fino a €3.000. The Hotel Collection aggiunge benefici come crediti fino a $100 e upgrade di camera in hotel selezionati.

Richiedere la carta di credito è facile: basta avere almeno 18 anni, un conto corrente nel circuito SEPA e residenza o indirizzo di corrispondenza in Italia. Il reddito annuale lordo minimo richiesto è di €25.000.

La richiesta può essere completata online, fornendo informazioni bancarie, documento di identità valido e codice fiscale. Approfitta di questa occasione per accedere a una carta di credito che offre non solo flessibilità, ma anche vantaggi esclusivi.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 22 Febbraio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €3.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.