Carta Oro Amex: risparmia 200 euro attivando la tua carta

Carta Oro di American Express si presenta come una scelta sicura e affidabile per chi è alla ricerca di una carta di credito vantaggiosa.

Il primo anno è totalmente gratuito, ma dal secondo si applica un canone mensile di 20 euro. La flessibilità di pagamento, con opzioni a saldo o a rate, si accompagna a un TAN al 14% e un TAEG al 24,19%, con una linea di credito iniziale personalizzata fino a 15.000 euro.

Accumulando punti, ogni euro speso si trasforma in un punto nel programma Club Membership Rewards, offrendo sconti, voucher dedicati e la possibilità di contribuire a progetti di solidarietà.

Tutti i vantaggi nell’attivare Carta Oro di American Express

Attivando Carta Oro online entro il 16 gennaio 2024, è possibile ottenere uno sconto di 200 euro sugli acquisti, superando la soglia di 2.000 euro nei primi 3 mesi.

Viaggiando per lavoro, i vantaggi si moltiplicano: prenotando un hotel tramite American Express, si ricevono fino a 100 dollari di accredito, insieme a sconti per il noleggio auto e due ingressi gratuiti all’anno in oltre 1200 VIP Lounge in tutto il mondo.

L’offerta si estende a 50 euro omaggio per l’acquisto di biglietti su Vivaticket e una copertura fino a 3.000 euro per l’assistenza di viaggio.

La sicurezza è una priorità, con protezione in caso di uso illecito della carta, sostituzione gratuita in caso di furto o smarrimento, e tutela d’acquisto per 90 giorni fino a 2.600 euro in caso di furto o danneggiamento del bene acquistato.

L’attivazione della carta è rapida e semplice, completabile online in pochi minuti fornendo informazioni bancarie, documento d’identità e codice fiscale.

È necessario possedere un conto corrente appartenente al circuito SEPA, con un indirizzo in Italia e un reddito annuale lordo di almeno 25.000 euro.

Se soddisfi questi requisiti, attivare Carta Oro di American Express è il primo passo per godere di tutti i vantaggi offerti da questa prestigiosa carta di credito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.