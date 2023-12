Carta Oro di Amex: 200€ di sconto sugli acquisti per i nuovi clienti

Scegliere la migliore carta di credito diventa più facile: Carta Oro di American Express, infatti, è oggi protagonista di una promozione davvero interessante. Questa carta, infatti, ha canone azzerato per un anno (con un risparmio di ben 20 euro al mese) e, in più, garantisce ben 200 euro di sconto sull’estratto conto raggiungendo 2.000 euro di spese entro i primi 3 mesi dall’emissione.

Carta Oro è una delle carte più complete sul mercato, con una linea di credito personalizzata, che può arrivare fino a 15.000 euro, e con la possibilità di scegliere come pagare le spese, tra il pagamento a saldo e quello a rate. Per richiedere l’emissione della carta basta collegarsi al sito ufficiale di American Express e seguire la procedura online.

Carta Oro di American Express: la carta giusta da richiedere oggi

Con Carta Oro di American Express è possibile richiedere una carta di credito davvero completa. Tra le caratteristiche troviamo una quota gratuita per il primo anno (poi 20 euro al mese) oltre alla possibilità di pagare a saldo o a rate, in base alle proprie preferenze.

La linea di credito arriva fino a 15.000 euro ed è possibile accumulare punti per il programma Club Membership Rewards. In più, American Express mette a disposizione 50 euro di voucher Vivaticket e 50 euro per l’acquisto di viaggi ogni anno per i clienti.

Richiedendo la carta entro il prossimo 16 di gennaio, inoltre, è possibile accedere a un’altra promozione. Carta Oro di American Express, infatti, garantisce 200 euro di sconto sul primo estratto conto utile semplicemente raggiungendo 2.000 euro di spese entro i primi tre mesi dall’emissione della carta stessa.

I dettagli della promozione sono disponibili tramite il sito ufficiale qui di sotto da cui è anche possibile procedere con la richiesta di emissione della carta stessa.

Mess. Pubbl. Fin. Prom. *Offerta valida fino al 16 Gennaio 2024 per i nuovi Titolari di Carta di Credito Oro American Express effettuando una spesa di almeno €2.000 spesi nei primi 3 mesi dall’emissione. T&C ed esclusioni delle offerte sul sito. Consulta Inf. Eur. Di Base e Regolamento Carta su www.americanexpress.it/terminiecondizioni. La Carta di Credito Oro consente di scegliere di pagare a rate in estratto conto nei limiti del fido accordato e con l’addebito di interessi. Inf. Eu. Di Base sul Credito ai Consumatori e Regolamento Generale su americanexpress.it/terminiecondizioni.