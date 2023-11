Carta prepagata con IBAN e canone zero: ecco chi te li offre

Le carte prepagate con IBAN stanno diventando sempre più popolari, offrendo flessibilità e comodità per le transazioni finanziarie quotidiane.

Tra le molte opzioni disponibili, la Carta Prepagata MasterCard, associata al Conto Corrente Arancio di Banca ING, si distingue per le sue caratteristiche vantaggiose.

I vantaggi della Carta Prepagata MasterCard del Conto Corrente Arancio

La Carta Prepagata MasterCard è versatile e si integra facilmente con i principali wallet digitali. Tuttavia, è importante notare alcune commissioni associate, come 1 euro per la ricarica e 2 euro per i prelievi di contante da sportello ATM sia in Italia che all’estero. La spesa per il rilascio della versione fisica è di 10 euro, ma la carta offre una disponibilità massima di 4.500 euro.

Questa carta prepagata è strettamente collegata al Conto Corrente Arancio, che può essere aperto comodamente attraverso Internet.

Un vantaggio notevole è la possibilità di abbinare fino a 4 carte prepagate a un singolo conto, offrendo una gestione flessibile delle finanze personali.

Il Conto Corrente Arancio offre diverse formule, tra cui spicca la modalità “Modulo Zero Vincoli”. Nei primi 12 mesi, questa formula è priva di canone mensile, mentre successivamente richiede un pagamento di 2 euro al mese.

Tuttavia, è possibile azzerare questo canone attraverso l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili superiori a 1.000 euro.

La formula “Modulo Zero Vincoli” non solo elimina il canone mensile ma offre anche una serie di servizi aggiuntivi, tra cui una carta di debito MasterCard gratuita con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay.

Inoltre, comprende prelievi di contante in Italia e in Europa senza commissioni, un modulo di assegni gratuito all’anno e la possibilità di effettuare principali pagamenti MAV, F24, RAV senza costi aggiuntivi. I bonifici SEPA fino a 50.000 euro possono essere effettuati online o telefonicamente senza spese.

Con l’apertura del Conto Corrente Arancio, si può anche accedere al conto deposito Conto Arancio. Attivando questo conto entro il 31 dicembre 2023, si può beneficiare di un rendimento del 4% per i primi 12 mesi, successivamente il tasso di interesse si stabilizza all’1% annuo lordo.

