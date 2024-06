Carta prepagata HYPE: perché conviene per i viaggi estivi?

Investire in una carta prepagata per i tuoi prossimi viaggi estivi potrebbe essere una buona idea, soprattutto se scegli nel modo giusto. Il modo giusto in questo caso è HYPE Premium del Gruppo Sella. Non solo ti permette di prelevare gratuitamente in tutto il mondo, ma include anche il conto online all-inclusive con assicurazione per viaggi, spese mediche e acquisti online. Insomma, è come un protettore invisibile che ti segue ovunque e ti chiede soltanto 9,90 euro al mese.

Carta prepagata HYPE: viaggia senza pensieri

Con HYPE Premium, non solo avrai la possibilità di fare prelievi senza commissioni, ma godrai anche di un’assicurazione completa che copre spese mediche, smarrimento del bagaglio e ritardi dei voli. Per non farti mancare niente, c’è anche l’accesso esclusivo a oltre 1.100 lounge negli aeroporti di tutto il mondo ti aspetta, inclusi i fast track gratuiti in aeroporti importanti come Milano Linate, Roma Fiumicino, Torino, Venezia, Napoli, Catania e Olbia. Pensa solo a quanti selfie potrai fare comodamente seduto in una lounge, mentre tutti gli altri fanno la fila.

Per non parlare dell’assistenza prioritaria durante tutta la settimana tramite telefono, email, chat e WhatsApp. A chi non piacerebbe essere trattato come un VIP di tanto in tanto? E la World Elite Mastercard? Inclusa anche quella, per pagamenti e prelievi gratuiti ovunque ti trovi.

Aderire è semplicissimo. Puoi farlo cliccando sul pulsante “Registrati a Premium”. Non dimenticare di inserire il codice promo CIAOHYPER per ricevere un bonus di 25 euro. Tutto questo richiede solo pochi minuti del tuo prezioso tempo.

La carta prepagata di HYPE Premium fa molto di più che semplificare i tuoi viaggi: rivoluziona il tuo modo di spendere. Preparati a vivere esperienze uniche, senza preoccupazioni. Quindi, vale la pena dare una chance a questa carta? Senza dubbio!