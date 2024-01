Carta Veritas: la soluzione per spendere senza limiti e senza stress

Vuoi una carta di pagamento che ti permetta di spendere senza limiti e senza stress, Carta Veritas è la soluzione che fa per te. Parliamo, infatti, di una carta prepagata Mastercard che ti offre una serie di benefici importanti. Fra i più interessanti troviamo: nessun limite di spesa perché puoi spendere quanto vuoi, senza preoccuparti di superare il limite di credito; nessun costo di scoperto: in questo senso non dovrai mai preoccuparti di trovarti in rosso nei confronti della banca; non dovrai pagare nessuna commissione, perché puoi ricaricare la tua carta gratuitamente presso qualsiasi tabaccaio o ufficio postale; assistenza clienti 24/7: contatta il servizio clienti per qualsiasi problema, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Come ottenere Carta Veritas?

La Carta Veritas ha un tetto di spesa di 120mila Euro. Un ampio limite che ti consente di effettuare i tuoi acquisti con la massima libertà e il più alto livello di privacy.

Proprio così. Veritas è 100% confidenziale perché senza collegamento con la tua banca. I conti di tutto ciò che spendi appariranno solo sul conto della carta: non avrai neanche a che fare con corrispondenza a domicilio.

Ordina la tua Carta Veritas, ci vogliono solo 5 minuti. Ti basta, infatti, compilare il modulo di iscrizione, personalizzare la tua carta nel modo in cui vuoi: questo passaggio è opzionale, ma ti permette di rendere unica la tua carta con un testo a tua scelta, ad esempio come uno slogan o una frase che ami. Infine scegli la formula che meglio si adatta alle tue esigenze e ricevi la tua carta.

Per ottenere una Carta Veritas Mastercard, devi semplicemente avere più di 18 anni e risiedere in un paese dell’Unione Europea e dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELE). Ottieni subito tutti i vantaggi di una carta sicura e 100% confidenziale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.