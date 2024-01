Carta YOU: carta di credito gratuita senza dover aprire un nuovo conto

Ottenere una carta di credito gratuita senza dover aprire un nuovo conto corrente è ora possibile grazie a Carta YOU offerta da Advanzia Bank. Questa carta offre numerosi vantaggi senza l’impegno di aprire un nuovo conto.

I vantaggi esclusivi di Carta YOU

Carta YOU si distingue per essere una carta con canone zero e zero commissioni su pagamenti e prelievi, inclusi quelli effettuati all’estero.

La peculiarità di questa offerta è che le spese associate vengono addebitate direttamente sul proprio conto corrente, senza la necessità di aprire un nuovo conto.

Per i nuovi clienti, Advanzia Bank offre ulteriori vantaggi, come una polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese. La procedura per richiedere Carta YOU è semplice e può essere completata online sul sito ufficiale dell’istituto.

Carta YOU presenta una serie di caratteristiche interessanti, tra cui canone zero, nessun requisito da rispettare, zero commissioni su pagamenti e prelievi, incluso all’estero, e zero costi di emissione.

La carta offre la possibilità di rateizzare le spese con l’applicazione di un tasso di interesse, una polizza viaggi gratuita, e la capacità di richiedere un incremento del plafond.

Inoltre, Carta YOU consente l’utilizzo del circuito MasterCard e dei wallet digitali Google Pay e Apple Pay, permettendo pagamenti convenienti tramite smartphone o smartwatch.

Carta YOU rappresenta una soluzione per chi desidera accedere a una carta di credito vantaggiosa e completa senza dover affrontare costi aggiuntivi. Per richiedere la tua carta, visita il sito ufficiale e completa il modulo di richiesta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.