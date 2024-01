Carta YOU di Advanzia: la soluzione per gestire i pagamenti senza costi

Se non hai ancora scoperto i vantaggi offerti da Advanzia, è il momento di farlo. Carta YOU è la soluzione pensata per coloro che cercano un modo economico e vantaggioso per gestire le proprie finanze.

Con questa carta, puoi godere di nessuna commissione annuale, zero commissioni nei bancomat di tutto il mondo e molte altre agevolazioni. Ecco perché attualmente è l’opzione ideale per chi desidera massima libertà finanziaria.

La procedura per richiedere la Carta YOU è estremamente semplice e veloce, e richiede solo 2 minuti del tuo tempo attraverso il sito web dedicato.

Non perdere altro tempo, perché questa carta ti offre un mondo di opportunità, garantendo libertà d’uso e flessibilità per gestire le tue spese.

Vantaggi illimitati e senza commissioni con Carta YOU

La Carta YOU MasterCard, una volta richiesta, diventa operativa con commissione annuale pari a 0 € per sempre. Puoi prelevare denaro da oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo senza alcuna commissione.

Se sei un viaggiatore, sarai felice di sapere che con la tua Carta YOU non pagherai commissioni sugli acquisti in oltre 36 milioni di punti di accettazione.

La versatilità di questa carta ha conquistato già numerosi utenti, e non è difficile capire il motivo. Con la Carta YOU, i vantaggi sono infiniti:

nessuna commissione annuale ;

; nessuna commissione per prelievi di denaro e acquisti all’estero ;

; possibilità di mantenere la tua banca attuale;

attivazione della carta in autonomia;

app mobile multi-funzione;

assicurazione di viaggio gratuita ;

; credito gratuito fino a 7 settimane;

pagamento Contactless.

Non perdere l’opportunità di godere di una gestione finanziaria senza preoccupazioni e richiedi subito la tua Carta YOU di Advanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.