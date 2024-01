Carta You di Advanzia: zero commissioni annuali e nei bancomat di tutto il mondo

Carta You di Advanzia è la carta che propone tantissimi benefici. Fra quelli che più spiccano troviamo senz’altro il fatto di non dover versare commissioni annuali e nei bancomat di ogni angolo del mondo. Oltretutto, per ottenerla non è necessario cambiare banca.

Carta You è un prodotto di Advanzia, la banca specializzata in un adeguato credito al consumo, 100% online. Per richiederla bastano solo 2 minuti ed è possibile utilizzarla, come già detto, senza bisogno di cambiare banca, ma con il conto corrente di cui l’utente è già titolare.

Carta You: i benefici

Ma quali sono i benefici di Carta You? Di alcuni ne abbiamo già parlato. Carta You di Advanzia è la carta senza commissioni annuali per sempre: con la possibilità di accedere a tutte le assicurazioni a 0 € in modo permanente; senza commissioni per il prelievo di denaro in contanti su più di un milione di sportelli automatici; senza commissioni per acquisti effettuati all’estero in oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo.

Ma non solo. Con questo prodotto, infatti, è possibile ottenere l’assicurazione di viaggio gratuita e completa con totale copertura sulla tua assicurazione di viaggio; credito gratuito fino a 7 settimane, con pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti.

Per attivare la tua Carta YOU non c’è bisogno di chiamare il servizio clienti di Advanzia. Basta aprire il link che ti verrà inviato tramite email e seguire le indicazioni sullo schermo. A questo punto per completare l’operazione non dovrai far altro che tenere a portata di mano la carta d’identità o il passaporto e il tuo smartphone: sarà necessario fare una verifica dell’identità e firmare il contratto con codice OTP inviato tramite SMS.

Gratuita, accettata in tutto il mondo e facile da richiedere e utilizzare: scegli subito la tua Carta You.

