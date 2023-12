Carta YOU: la carta di credito che ti offre libertà e convenienza

Carta YOU si presenta come la soluzione ideale per chi cerca flessibilità e gratuità in una carta di credito. Con nessuna quota annuale e nessun requisito di reddito minimo, diventa accessibile a tutti attraverso una procedura di attivazione completamente online, garantendo semplicità e praticità.

Carta YOU: canone zero per sempre e nessuna commissione

Il principale punto di forza di Carta YOU è il canone zero per sempre. Questo significa che la carta di credito è gratuita per l’intera durata del rapporto, eliminando qualsiasi preoccupazione legata a costi nascosti.

Inoltre, non vi sono commissioni per i prelievi presso gli ATM o per gli acquisti in valuta diversa, sia in Italia che all’estero.

Essendo parte del circuito MasterCard Gold, Carta YOU offre la massima accettazione per gli acquisti, garantendo sicurezza e comodità.

Include anche un’assicurazione di viaggio gratuita, fornendo una copertura in caso di imprevisti durante i tuoi spostamenti.

Con Carta YOU, puoi godere di un credito gratuito fino a 7 settimane, permettendoti di gestire i pagamenti in modo flessibile.

Il riepilogo delle spese, effettuate nel periodo di liquidazione, verrà inviato a metà del mese successivo, con possibilità di pagamento il 3 del mese seguente.

Hai pure la libertà di scegliere se saldare il saldo in un’unica soluzione o in comode rate mensili, adattando il pagamento alle tue esigenze finanziarie.

Un ulteriore vantaggio di Carta YOU è la sua indipendenza bancaria. Non è necessario aprire un nuovo conto corrente, in quanto la carta funziona con il conto di cui già sei titolare. Il riepilogo mensile può essere saldato attraverso un semplice bonifico.

Carta YOU si presenta come la carta di credito che offre comodità negli acquisti, eliminando costi nascosti e vincoli.

La richiesta è rapida e semplice, svolgibile compilando un modulo online sul sito ufficiale. Una volta ottenuta, avrai accesso a un portale clienti online o tramite l’app Advanzia, dove potrai monitorare e gestire facilmente le tue transazioni e il tuo saldo.

