Carta YOU: la carta di credito che ti offre vantaggi senza costi aggiuntivi

Attualmente, molti giovani italiani trovano praticamente impossibile accedere a una carta di credito gratuita e priva di commissioni.

Infatti, la ricerca di una banca che offrisse loro una carta di credito senza canone e senza spese aggiuntive per il suo utilizzo non stava dando frutti.

Tuttavia, questa situazione è cambiata con l’arrivo di Advanzia Bank, la banca lussemburghese che ha lanciato da tempo in Europa Carta YOU. Adesso, è possibile per i risparmiatori italiani compilare il modulo di richiesta per la Carta YOU direttamente su questa pagina.

Carta YOU Advanzia finalmente in Italia

Carta YOU costituisce un’opzione di carta di credito senza costi fissi e senza spese per i prelievi presso gli sportelli bancomat in tutto il mondo.

Da notare che non è necessario cambiare banca o aprire un nuovo conto, poiché è possibile associarla a un conto già esistente.

Questa carta offre ulteriori vantaggi, tra cui un’assicurazione di viaggio completa e gratuita, oltre a consentire il pagamento differito fino a 7 settimane senza che ricadino interessi sugli acquisti effettuati.

Vale la pena sottolineare che il termine “a canone zero” non ha per un certo periodo di tempo ma per sempre, come specificato nelle condizioni fornite da Advanzia sul suo sito ufficiale.

Il circuito di pagamento internazionale MasterCard è associato a questa carta, consentendo l’utilizzo senza preoccupazioni in negozi fisici e online.

Con oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo, non devi temere il rifiuto da parte degli esercenti.

Carta YOU può essere richiesta in soli 2 minuti tramite questa la pagina web accessibili tramite il bottone qui sotto, con requisiti che includono l’essere maggiorenni (18 anni) e residenti in Italia.

