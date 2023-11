Carta YOU: la carta di credito gratuita che fa al caso tuo

I giovani italiani stanno cercando in modo frequente una carta di credito gratuita per via della precarietà del mondo del lavoro e dell’incertezza generale presente nel nostro Paese.

Sebbene sembri impossibile a primo acchito, esiste una banca digitale europea chiamata Advanzia, con sede in Lussemburgo, che offre una carta di credito gratuita e senza costi: Carta YOU.

Per richiedere la carta in bastano meno di cinque minuti: devi soltanto entrare nella pagina dedicata nel sito web ufficiale cliccando sul link qui sotto.

Ecco come ottenere la carta di credito gratuita di Advanzia Bank

Carta YOU rappresenta un’opzione di carta di credito gratuita, priva di canone e commissioni, emessa da Advanzia Bank, una banca lussemburghese.

A differenza delle altre carte simili, non è richiesta l’apertura di un nuovo conto corrente per ottenerla. Inoltre, offre la flessibilità di scegliere tra il pagamento degli acquisti a saldo o a rate, e include un’assicurazione viaggio gratuita e completa.

La carta di credito di Advanzia è gratuita e opera con il circuito MasterCard. Puoi pagare con Apple Pay e Google Pay. C’è anche un’app per Android e iPhone che ti consente di controllare il saldo, l’utilizzo generale e i movimenti della carta.

Per ottenere Carta YOU, clicca sul link qui sotto e compila i vari campi con le tue informazioni personali e di contatto:

Dovari inserire nome, indirizzo email e numero di telefono. Il processo di richiesta e ricezione della carta impiega in media tra 10 e 14 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.