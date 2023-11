Carta YOU: la carta di credito gratuita senza commissioni che ti sorprenderà

Fino ad oggi, il concetto di una carta di credito gratuita, priva di commissioni, sembrava un’illusione destinata solo ai sognatori incalliti.

Tuttavia, la realtà ha preso forma con la nascita di Carta YOU, grazie a Advanzia, la banca digitale lussemburghese che ha introdotto questa innovativa proposta anche sul suolo italiano.

Carta di credito gratuita senza commissioni? Carta YOU è la risposta

Carta YOU è una svolta reale: una carta di credito gratuita, senza alcun costo di gestione, disponibile in modo permanente e senza commissioni per i prelievi.

Questo vantaggio si estende a prescindere dalla località dell’ATM da cui prelevi contanti, che sia in Italia o all’estero. La comodità di poter accedere ai tuoi fondi senza preoccuparti delle spese è un punto chiave offerto da questa carta.

A differenza di molte altre carte di credito, Carta YOU non richiede l’apertura di un nuovo conto corrente.

Questo semplifica notevolmente la procedura di richiesta, poiché non è necessario sottostare a complicati processi di apertura di un nuovo conto.

Una volta ottenuta l’approvazione da parte di Advanzia, basta collegare la carta al proprio conto esistente, eliminando ulteriori passaggi burocratici.

Un ulteriore punto di forza di Carta YOU è la possibilità di beneficiare di un’assicurazione di viaggio gratuita, un vantaggio che non passa inosservato per chi ama esplorare il mondo.

Inoltre, l’opportunità di pagare in modo differito fino a 7 settimane senza interessi sugli acquisti precedenti amplifica la flessibilità finanziaria offerta da questa carta.

La richiesta di Carta YOU è un processo rapido, richiedendo meno di due minuti per compilare il modulo disponibile al link fornito.

Entro pochi giorni, Advanzia Bank fornirà una risposta, aprendo la porta a un’esperienza di carte di credito che supera le aspettative, liberando gli utenti dai tradizionali oneri finanziari.

