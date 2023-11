Carta YOU: la carta senza commissioni e senza obbligo di cambiare banca

Stai cercando una carta di credito che ti consenta di risparmiare sulle commissioni annuali, sui prelievi di contanti e sugli acquisti in Italia e all’estero? Potrebbe fare al caso tuo Carta YOU di Advanzia Bank.

Questa banca digitale propone, con la sua eccezionale offerta, la possibilità di gestire le finanze personali nel miglior modo possibile e senza costi nascosti.

Carta YOU, la carta senza canone, commissioni e costi nascosti

Carta YOU di Advanzia offre vantaggi evidenti e immediati. Nel complesso, non si pagano canoni e commissioni annuali.

Inoltre, avrai accesso a oltre un milione di ATM in tutto il mondo, senza alcun costo, e potrai effettuare acquisti in oltre 36 milioni di esercizi ovunque.

Carta YOU offre anche un’assicurazione di viaggio con nessuna commissione. È inoltre possibile mantenere lo stesso conto bancario, ed avere accesso a pagamenti dilazionati fino a 7 settimane esenti da interessi.

Carta YOU di Advanzia appartiene al circuito MasterCard Gold, che assicura una serie di vantaggi ed elevati standard di sicurezza.

Si tratta di una soluzione versatile, che offre comfort, tranquillità e notevoli risparmi, tutto in uno. La banca Advanzia, poi, è esperta nell’ambito del credito al consumo 100% online, e lo fa conciliando affidabilità e sicurezza.

In sostanza, se cerchi una carta di credito senza spese di gestione, senza costi sui prelievi di contante o sugli acquisti internazionali, insieme con una polizza viaggi gratuita, pagamento futuro e senza dover cambiare banca, Carta YOU di Advanzia è l’opzione ideale.

Non c’è bisogno di recarsi in banca per richiedere la carta: basta cliccare sul link qui sotto, compilare il modulo di richiesta e aspettare la risposta di Advanzia Bank. La carta di verrà inviata presso il tuo domicilio entro 14 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.