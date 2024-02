Casa e famiglia al sicuro con la polizza UnipolSai: costa 1 € per i primi 3 mesi

Proteggere la casa e la famiglia contro gli effetti negativi di eventi imprevisti richiede una polizza assicurativa completa. Allo stesso modo, questa polizza deve risultare conveniente e non comportare un esborso tale da renderla svantaggiosa. Il giusto equilibrio tra coperture e costi viene proposto da UnipolSai.

Con la promozione in corso, infatti, l’assicurazione casa di UnipolSai è disponibile con un costo di 1 euro per 3 mesi. Successivamente, la polizza si rinnoverà con uno sconto del 15% rispetto al prezzo standard. La proposta della compagnia è anche flessibile e personalizzabile, grazie alla possibilità del contraente di selezionare garanzie aggiuntive per estendere la protezione.

Per accedere alla promozione è sufficiente visitare il sito UnipolSai, in modo da calcolare un preventivo gratuito. Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

Casa al sicuro con la polizza di UnipolSai

La copertura assicurativa proposta da UnipolSai garantisce una protezione su più livelli, garantendo tutele contro:

eventi catastrofali

furto (anche per i danni al contenuto dell’abitazione)

danni causati da incendio, fumo, esplosione o scoppio

danni causati involontariamente a terzi, anche fuori casa

danni agli impianti di casa

Si tratta, quindi, di una polizza in grado di offrire una protezione importante contro svariati rischi. Da non sottovalutare, inoltre, la possibilità di accedere a garanzie aggiuntive che permettono di personalizzare la polizza. In più, la proposta di UnipolSai prevede anche la possibilità di pagare in 12 rate mensili.

Con la promozione in corso, per tutti i nuovi clienti che scelgono questa proposta della compagnia ci sono due bonus aggiuntivi:

per i primi 3 mesi è previsto un costo simbolico di 1 euro

è previsto un costo simbolico di successivamente, la possibilità avrà uno sul premio standard (che dipende sia dal tipo dell’abitazione che dalle garanzie aggiunte dall’utente)

Per un preventivo gratuito basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.