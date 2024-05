Se sei alla ricerca di un nuovo cavo USB-C robusto per ricaricare il tuo smartphone (ma anche tablet, console portatili e notebook), dovresti assolutamente dare un’occhiata a questa promozione. Al momento è in offerta a tempo su Amazon la proposta di SOOPII da 1,2 metri e con indicatore LED che ti informa in tempo reale la potenza di ricarica (W). Il costo è di soli 7,53 euro, spedizione compresa, grazie allo sconto immediato del 31%.

Robusto e con indicatore LED: questo cavo USB-C costa poco ed è affidabile

Il cavo da USB-C a USB-C da 100W di SOOPII è progettato per la ricarica rapida e sicura di dispositivi compatibili con USB Power Delivery (PD) 3.0 e Quick Charge 4.0+. Con la sua robusta struttura in nylon intrecciato, il connettore in lega di zinco e il chip intelligente integrato, questo cavo offre una combinazione di prestazioni, durata e affidabilità.

Quello di SOOPII è un cavo USB-C che supporta la ricarica rapida da 100W, ideale per dare rapidamente energia a laptop, smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili. Su uno dei due connettori è poi installato un piccolo indicatore LED che mostra in tempo reale la potenza erogata, un dato molto utile per monitorare il processo di ricarica.

Il cavo poi è robusto e resistente perché rivestito con nylon intrecciato, e il connettore è in lega di zinco, quindi molto più resistenti all’usura. La compatibilità, infine, non è certamente un problema. Questo cavo USB-C può essere utilizzato con tantissimi dispositivi, compresi smartphone come iPhone 15, Google Pixel 8a, Samsung Galaxy S24 e realme 12 giusto per citare quelli più recenti.