CCleaner Premium in sconto del 70% per dare nuova vita ai computer datati

Quando un computer inizia a perdere colpi, la soluzione non è sempre acquistare un nuovo dispositivo: spesso basta intervenire con strumenti mirati per recuperare la reattività di un tempo. A questo proposito, c’è CCleaner.

In questi giorni CCleaner Premium è proposto con uno sconto del 70%, che porta il prezzo a 26,98€ per un anno oppure 53,98€ per due anni, con la possibilità di richiedere il rimborso entro 30 giorni. Il pacchetto include le versioni dedicate a Windows, macOS e un’app per Android.

Cosa permette di fare CCleaner Premium

CCleaner Premium riunisce una serie di utilità pensate per recuperare prestazioni e fluidità su dispositivi ormai rallentati. Il software interviene su diversi aspetti critici:

Ripulisce file inutili ;

; Ripara errori che influenzano stabilità e tempi di avvio;

che influenzano stabilità e tempi di avvio; Aggiorna driver datati ;

; Risolve configurazioni che possono compromettere sia la velocità che la sicurezza del sistema.

Per i notebook, l’effetto si traduce anche in una maggiore autonomia grazie alla diminuzione dei processi superflui. Oltre all’ottimizzazione del sistema operativo, CCleaner integra un modulo per la gestione dello spazio di archiviazione, utile sia per organizzare i file locali sia per controllare i contenuti presenti nei servizi cloud come Google Drive e OneDrive.

La suite comprende CCleaner Professional Plus per PC, la versione dedicata ai computer Apple e un’app per Android, così da intervenire su ogni dispositivo che necessita di una rinfrescata.

Lo sconto attualmente disponibile sul sito ufficiale è un’occasione d’oro per chi vuole veramente dare una seconda chance al proprio dispositivo.