C'è la fibra di Iliad in sconto di quasi 50 euro all'anno

Se si sta valutando il cambio di operatore per la linea di Internet di casa, segnaliamo l’offerta sulla fibra Iliad ora disponibile a 21,99 euro al mese per sempre invece di 25,99 euro. Lo sconto di 4 euro, che diventano 48 euro ogni anno, è riservato ai clienti mobile Iliad che hanno un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico attivo.

Scegliendo la fibra di Iliad si ha la certezza di avere la vera fibra, quella cioè FTTH, che prevede l’arrivo dei cavi in fibra ottica fino a casa, a differenza di tanti altri operatori che optano per la fibra FTTC, ossia “fibra fino al cabinato”, con l’ultima parte coperta dai cavi in rame. Questo porta ad avere non solo più velocità, ma anche una maggiore stabilità, a maggior ragione con la presenza del Wi-Fi 7.

Velocità fuori dall’ordinario e nuovo standard Wi-Fi

Nel 2025, da una linea in fibra ottica ci si aspettano da una parte velocità e dall’altra performance che si mantengono stabili nel tempo. Con la sua ultima offerta Iliad riesce a rendere possibile ciò, un fatto non banale se si confrontano le prestazioni della fibra Iliad con quelle della concorrenza.

Queste le prestazioni pure dell’offerta iliadbox.

Aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON

velocità in download fino a 5 Gigabit/s

velocità in upload fino a 700 Mbit/s

Aree coperte dalla tecnologia FTTH GPON

velocità in download fino a 2,5 Gigabit/s

velocità in upload fino a 1 Gigabit/s

A tutto questo si aggiunge poi l’integrazione della tecnologia Wi-Fi 7 al router iliadbox. Il Wi-Fi 7 è l’ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless, che consente di guardare serie tv, lavorare in smart working, giocare online con la propria console preferita e scaricare file senza interruzioni, contemporaneamente e da più dispositivi.

L’offerta in corso sul sito Iliad è valida per un periodo di tempo limitato.