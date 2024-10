Honor è tra le aziende che negli ultimi tempi stanno maggiormente puntando sull’innovazione, come dimostra l’annuncio diffuso in queste ore. La società cinese ha comunicato che il pieghevole Magic V3 (il più sottile della sua categoria) e gli smartphone della serie Honor 200 possono ora contare su una funzionalità AI molto apprezzata dagli utenti: Cerchia e Cerca.

Dopo Samsung, Google e Xiaomi, arriva anche il turno di Honor

Disponibile già da diversi mesi su alcuni smartphone a marchio Samsung e Google (e di recente anche Xiaomi si è unita alla festa)), Cerchia e Cerca è una funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che rende l’esperienza di ricerca ancora più semplice e intuitiva. Come suggerisce il nome stesso della funzionalità, basta cerchiare un qualsiasi elemento visibile sullo schermo per dare il via ad una ricerca su Google.

Portando l’attenzione sull’intelligenza artificiale e su come questa innovazione abbia trasformato la vita quotidiana – dall’intrattenimento alla produttività, passando per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica -, il CEO di Honor, George Zhao, ha così annunciato la partnership con Google: «Come marchio tecnologico incentrato sull’uomo, HONOR si impegna a portare i vantaggi dell’intelligenza artificiale a tutti. Grazie alla nostra stretta collaborazione di settore con Google e all’introduzione di questa funzionalità non in una, ma in due delle nostre linee di smartphone più popolari, ora è possibile sbloccare un mondo di informazioni a portata di mano, offrendo un livello completamente nuovo di praticità nella vita quotidiana delle persone».

Nel comunicato stampa purtroppo non vengono indicate le modalità di distribuzione, ma immaginiamo che Cerchia e Cerca richieda un aggiornamento da scaricare. Nello stesso comunicato si parla al presente, quindi l’update dovrebbe già essere disponibile, o quantomeno lo sarà nel giro di pochi giorni. A livello globale poi, e quindi anche in Italia gli utenti con uno degli smartphone Honor sopracitati potranno utilizzare la comoda funzione di ricerca.