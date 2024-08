Character.AI e Google: firmato accordo non esclusivo di collaborazione

Character.AI, piattaforma che permette di dialogare con chabot IA avanzati, ha firmato un accordo di collaborazione non esclusivo con Google.

In questo contesto, i co-fondatori e CEO della compagnia (ovvero Noam Shazeer e Daniel de Freitas) entreranno a far parte del colosso di Mountain View, a loro volta seguiti da alcuni membri del team di ricerca.

Character.AI è un servizio nato nell’ottobre 2021 che permette di creare avatar IA e di chattare con gli stessi. Lo sviluppo tecnologico molto rapido sembra però aver messo in difficoltà la piattaforma, visto che i chabot pre-addestrati sono ormai diventati ampiamente disponibili online. In un messaggio rilasciato da Character.AI, la compagnia sottolinea come, viste le circostanze mutevoli, ritiene importante appoggiarsi a Google per poter avere un futuro.

Character.AI passa sotto Google: ecco come gli interessati accolgono la partnership

La partnership prevede il passaggio dei due co-fondatori, come già accennato, anche se la maggior parte dei dipendenti rimarrà a lavorare nel contesto della piattaforma, senza sostanziali cambiamenti. In virtù del drastico cambio a livello societario, Dominic Perera è stato nominato CEO ad interim.

Per Noam Shazeer si tratta della seconda esperienza in Google, visto che lo stesso ha lasciato la compagnia nel 2021, proprio per fondare Character.AI. Lo stesso ha espresso una certa soddisfazione per quanto accaduto dichiarando come “Il finanziamento del nostro accordo di licenza non esclusivo con Google posizionerà Character.AI per il successo futuro“.

Google, in una sua dichiarazione ufficiale, ha espresso tutta la sua gratitudine ai co-fondatori della piattaforma. La stessa azienda ha poi sottolineato come vi sia entusiasmo per il lavoro futuro nel contesto di Character.AI.

Quest’ultima partnership non è l’unica che ha interessato Google nell’ultimo periodo. Di recente, la compagnia ha stretto una collaborazione con Reddit che permette al motore di ricerca di attingere all’enorme database di tale piattaforma.