La sicurezza dei processori non dipende soltanto dal software che li controlla. In determinati scenari, un aggressore può intervenire sul componente fisico per osservare il circuito o alterarne i segnali.

È su questo fronte che AMD intende intervenire con una famiglia di chip progettata per rilevare tentativi di manomissione. La proposta è rivolta a contesti nei quali un accesso non autorizzato all’hardware potrebbe compromettere sistemi sensibili. La novità porta parte delle difese dentro il package del semiconduttore, anziché affidarsi esclusivamente a protezioni esterne.

Si tratta di un approccio pensato per applicazioni ad alta criticità. Resta però importante distinguere una maggiore resistenza da una garanzia assoluta contro ogni attacco.

Uno scudo integrato sul retro del chip

La famiglia Versal TR comprende tre modelli basati sulla piattaforma Versal AI Edge Series Gen 2.

Il progetto prevede un die aggiuntivo dotato di sensori, collegato alla parte posteriore del silicio principale. Questa struttura sorveglia una superficie che può diventare un punto d’ingresso per chi dispone di strumenti da laboratorio.

Dopo aver rimosso il coperchio e assottigliato il substrato, un aggressore potrebbe sfruttare la trasparenza del silicio alla luce del vicino infrarosso per osservare l’attività dei transistor. In alternativa, un laser potrebbe introdurre errori nel circuito senza intervenire sugli strati metallici protetti dalle schermature tradizionali. La soluzione rileva queste interferenze e impedisce l’avvio del componente quando riconosce una manomissione o la rimozione del die di protezione.

AMD parla di tecnologia 3D active-on-active: entrambi gli strati integrano circuiti e la protezione copre l’intera superficie posteriore. La scheda tecnica cita anche un legame crittografico tra i due die, ma non descrive pubblicamente come venga verificata l’associazione. I dispositivi sono destinati a impieghi nel settore della difesa e in ambienti industriali dove la continuità operativa rappresenta un requisito essenziale. Trovano inoltre applicazione nelle infrastrutture di rete e nei sistemi finanziari.

Una protezione utile, ma non invulnerabile

La protezione fisica non è l’unico elemento aggiornato. AMD dichiara di aver migliorato il rilevamento delle anomalie di tensione e aggiunto un controllo indipendente capace di individuare disturbi simultanei su due linee di alimentazione.

È una risposta a tecniche già dimostrate in laboratorio contro componenti della stessa azienda. Il produttore precisa, tuttavia, che tamper-resistant non equivale a tamper-proof: la difesa copre specifiche modalità di attacco e i relativi limiti sono demandati alla documentazione tecnica.

Un aspetto interessante riguarda l’adozione. I modelli protetti mantengono un ingombro compatibile con le versioni standard, che possono essere usate durante lo sviluppo prima della sostituzione con il componente TR. Secondo AMD, questo percorso evita di ripetere la progettazione logica. I campioni sono previsti nella seconda metà del 2027, quindi le verifiche indipendenti non sono ancora disponibili.