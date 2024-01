Chrome: in arrivo modifiche al pannello laterale del browser

Nel 2022, Google ha aggiornato la versione desktop di Chrome con una nuova interfaccia utente del pannello laterale. Da allora questa è funzionalità è stata ampliata, includendo anche l’accesso ai preferiti. Chrome sta ora cercando di ridisegnare tale pannello laterale, eliminando anche l’icona dedicata nella barra superiore del browser. Ad oggi pannello laterale può essere attivato cliccando un’icona quadrata che si trova accanto all’avatar del tuo profilo Google. Questo (il più delle volte) apre i segnalibri in una colonna di destra, mentre la pagina aperta a sinistra si restringe. È inoltre presente un selettore a discesa per tutti i pannelli laterali: Elenco di lettura, Preferiti, Cronologia, Modalità di lettura, Personalizza Chrome (visibile solo quando si apre una nuova scheda) e Cerca. In un prossimo futuro Chrome rimuoverà il pulsante del pannello laterale e consentirà invece agli utenti di bloccare i singoli pannelli laterali.

Chrome: come funzionerà il nuovo pannello laterale del browser

Le icone per queste funzioni appaiono a destra della barra degli indirizzi e del menu Estensioni con divisori verticali che danno ai pannelli laterali una propria sezione. Gli utenti possono decidere l’ordine in cui questi appaiono. Se si apre il pannello laterale utilizzando il menu del browser (ad esempio cliccando sull’icona con i tre puntini, poi Preferiti ed elenchi e Mostra tutti i Preferiti) verrà visualizzata un’icona a forma di Pin nell’angolo in alto a destra. Al momento questa nuova funzione è disponibile nella versione Chrome 121 Beta, questo è disponibile come flag: “Side panel navigation and pinning updates”. Come specificato nella pagina dei flag, tale supporto può essere abilitato per il blocco del pannello laterale e gli aggiornamenti alla navigazione su Mac, Windows, Linux, ChromeOS, Fuchsia, Lacros.

Per accedervi basterà inserire l’URL: chrome://flags/#side-panel-pinning nella barra degli indirizzi, selezionare Enable accanto al flag corrispondente e poi riavviare il browser. Il vantaggio di questo nuovo strumento è che non è necessario utilizzare i pannelli laterali se non lo si desidera. In caso contrario, sarà possibile accedere alle opzioni preferite in modo rapido.