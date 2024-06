Chromebook: questo nuovo chip migliora autonomia e AI

Al Computex di quest’anno hanno attirato maggiormente l’attenzione della stampa e degli appassionati di tecnologia le novità presentate da NVIDIA e AMD. Alla fiera di Taiwan c’è stato però spazio anche per altro, come il nuovo processore di MediaTek creato appositamente per i Chromebook, dispositivi che stanno riscuotendo sempre più successo.

MediaTek presenta un nuovo chip per i Chromebook: importanti novità per efficienza e AI

Il chipset in questione è il 838 della gamma Kompanio. È un octa-core sviluppato appositamente per i portatili che eseguono il sistema operativo di Google e che, secondo MediaTek, garantisce un’autonomia di oltre 24 ore grazie all’efficienza del processo produttivo a 6nm (quello dei chipset della precedente generazione era a 7nm, ndr).

Il Kompanio 838 octa-core racchiude prestazioni eccezionali e funzionalità multitasking in un SoC altamente efficiente che si traduce in una durata della batteria che dura tutto il giorno. Questo nuovo chipset supporta RAM DDR4 e LPDDR4X per soddisfare una gamma più ampia di requisiti OEM e raddoppia la larghezza di banda della memoria rispetto alle generazioni precedenti per fornire un throughput dei dati notevolmente maggiore.

Questo nuovo motore, spiega l’azienda, supporta anche l’output su due display 4K in contemporanea e offre 4 TOPS di performance per le attività AI tramite una NPU dedicata. Questa è forse la parte più interessante dell’aggiornamento, dal momento che Google ha confermato che l’intelligenza artificiale sarà un elemento importante dell’esperienza ChromeOS.

Per supportare gli ultimi miglioramenti dell’intelligenza artificiale, il Kompanio 838 abilita un processore AI dedicato, il MediaTek NPU 650, per offrire contenuti multimediali più interattivi e di qualità superiore con un’efficienza energetica senza precedenti.

Una terza novità di rilievo (meno delle altre due sopracitate) è il supporto del codec video AV1, uno standard sempre più utilizzato in rete. Il chip prevede anche il supporto del Wi-Fi 6/6E, per una connessione ancora più stabile e veloce.

Il Kompanio 838 dovrebbe debuttare con i prossimi Chromebook di Lenovo.