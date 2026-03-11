Cina, l'ascesa delle "dark factories": tra export record, robot e instabilità lavorativa

La Cina sta vivendo una rivoluzione industriale che ridefinisce il concetto stesso di produzione: numeri record, crescita travolgente e una trasformazione sociale che procede a ritmi vertiginosi.

In questo scenario, il Paese si prepara a chiudere il 2025 con un surplus commerciale che sfiora i 1,2 trilioni di dollari, mentre l’export cinese mette a segno un balzo del 22% nei primi mesi del 2026. Il dato più impressionante, però, arriva dalle linee di montaggio: oltre 2 milioni di robot industriali sono ormai parte integrante delle catene produttive, segnando un nuovo standard nell’efficienza manifatturiera globale.

Questa accelerazione verso il futuro è trainata da una automazione sempre più spinta, dove le cosiddette dark factories — stabilimenti che operano senza la presenza di personale umano, guidati solo da software e bracci meccanici — rappresentano il fiore all’occhiello della nuova manifattura cinese. Qui, l’innovazione tecnologica non è solo un vezzo ma un imperativo competitivo, una risposta alla necessità di restare al vertice del mercato internazionale in un contesto segnato da tensioni commerciali e sfide geopolitiche crescenti.

I lavoratori pagano il prezzo delle dark factories

Tuttavia, dietro i successi industriali e i grafici in costante ascesa, si cela una realtà molto più complessa. Nelle grandi province produttive come il Guangdong, il prezzo della modernizzazione si traduce in una crescente precarizzazione del lavoro. I dati parlano chiaro: fino al 66% dei dipendenti è ormai costituito da dipendenti temporanei, chiamati a coprire i picchi produttivi ma privi di tutele e stabilità. La presenza sempre più massiccia dei robot industriali ha ridotto drasticamente il bisogno di personale fisso, trasformando la domanda di lavoro e lasciando intere fasce di popolazione senza prospettive a lungo termine.

Le ripercussioni sociali sono evidenti: i salari medi tendono a scendere, mentre la sicurezza del posto di lavoro diventa un miraggio per molti. Secondo una recente ricerca della Peking University, l’automazione estrema ha creato una frattura nel tessuto sociale delle comunità industriali, costringendo i lavoratori a una rincorsa continua verso nuove competenze e profili professionali compatibili con le esigenze delle aziende. Le imprese, dal canto loro, esaltano i benefici della trasformazione: costi ridotti, affidabilità delle consegne, rapidità nelle operazioni. Ma il rovescio della medaglia è rappresentato dall’incertezza diffusa e da una crescente insoddisfazione tra chi si trova escluso dai circuiti dell’innovazione.

Un problema non solo cinese

Il quadro si complica ulteriormente con le pressioni esterne: i dazi imposti dagli Stati Uniti e la fine delle esenzioni tariffarie hanno compresso i margini di profitto, portando le aziende a scaricare i costi sulle retribuzioni e sulle condizioni contrattuali. Se la corsa verso le dark factories garantisce competitività e una produttività senza precedenti, la sostenibilità sociale di questa transizione resta un tema aperto e fortemente dibattuto. Gli esperti internazionali, come Chenggang Xu della Stanford University, mettono in guardia dal rischio di sacrificare la stabilità sociale sull’altare della crescita economica a tutti i costi.

Non si tratta di una dinamica esclusivamente cinese: in tutto il mondo, automazione e AI stanno ridefinendo il mercato del lavoro, spesso accentuando le disuguaglianze e polarizzando i redditi. Negli Stati Uniti, l’impatto di queste tecnologie ha già generato forti tensioni sociali, mentre in Cina la sfida appare ancora più acuta per via delle dimensioni del fenomeno e della rapidità della trasformazione.