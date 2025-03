Il settore degli smart ring sta evolvendo con una rapidità impressionante, con una serie di concorrenti verticali come Oura che sfidano colossi tecnologici come Samsung.

Un dispositivo, probabilmente lanciato nella seconda metà di quest’anno, potrebbe però segnare un punto di svolta in questo mercato. Stiamo parlando del Circular Ring 2, prodotto che è di recente sbarcato su Kickstarter e che ha superato agevolmente un milione di dollari durante la raccolta fondi per la sua produzione. Perché questo prodotto sta suscitando così tanto interesse?

A rendere tale smart ring così appetibile sono due sue funzioni, finora inedite per dispositivi di questo tipo: stiamo parlando del monitoraggio della pressione sanguigna e della glicemia.

Entrambe le funzionalità saranno aggiunge a Circular Ring 2 attraverso aggiornamenti successivi alla commercializzazione, con implementazione prevista rispettivamente per fine del 2025 e nel 2026.

Circular Ring 2 sarà in grado di monitorare pressione sanguigna e glicemia

Il monitoraggio della pressione sanguigna nei dispositivi indossabili è stata una sfida difficile da affrontare, con la maggior parte dei dispositivi che si basano su sensori di fotopletismografia (PPG). Questi possono offrire stime solo approssimative di questo parametro.

I produttori di Circular Ring 2 sostengono di aver trovato il modo per rendere le rilevazioni più precise, combinando elettrocardiogramma (ECG) e sensori PPG. L’anello smart si affiderà al Pulse Transit Time (PTT), il tempo impiegato dal sangue per attraversare le arterie, per stimare le tendenze della pressione sanguigna.

Secondo quanto affermato da Circular, per ottenere una misurazione saranno necessari tra i 30 secondi e i due minuti. Una volta ottenuto il valore, l’anello sarà anche in grado di offrire consigli su dieta, esercizio fisico e stress per migliorare lo stato di salute dell’utente.

Ancora più interessante è il monitoraggio non invasivo della glicemia che, come già detto, dovrebbe essere disponibile nel 2026. Stando a Circular, l’approccio del suo accessorio si baserà sull’analisi di come la luce interagisce con il sangue, affidandosi a una combinazione tra sensori PPG e algoritmi di apprendimento automatico.

Nonostante ciò, la compagnia specifica come tale misurazione effettuata dal Circular Ring 2 non sostituirà il monitoraggio del glucosio di livello medico. Nonostante ciò, la prospettiva risulta allettante: allo stato attuale, neanche gli smartwatch più rilevanti (come Apple Watch o Pixel Watch) offrono funzioni simili.

Circular Ring 2 è disponibile per il pre-ordine a 239 dollari, senza costi di abbonamento per l’accesso alle sue funzionalità.