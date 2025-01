Samsung Galaxy Watch con misurazione della glicemia è vicino, sarà una svolta

Il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S25 ha consentito agli utenti di concentrare la loro attenzione sul colosso sudcoreano. Durante quest’ultimo periodo però si sta affrontando anche un altro tema molto importante, il quale ha fatto parte proprio dell’evento Unpacked 2025: la misurazione non invasiva della glicemia. Questa tecnologia, pensata soprattutto per i diabetici, rappresenta una sfida tecnologica enorme e potrebbe rivoluzionare il monitoraggio quotidiano del glucosio nel sangue.

I progressi di Samsung

Il dottor Hon Pak, Senior Vice President e responsabile del Digital Health Team di Samsung Mobile eXperience Business, ha aggiornato il pubblico sui progressi fatti dall’azienda in questo ambito. A margine dell’evento Unpacked di San Jose, Pak ha dichiarato:

“Il nostro team sta lavorando su uno strumento ottico per il monitoraggio non invasivo del glucosio nel sangue. Non posso svelare una data precisa per il lancio, ma i progressi sono entusiasmanti. Se svilupperemo questa tecnologia al meglio, sarà un vero punto di svolta.”

Nonostante le dichiarazioni prudenti, le parole di Pak lasciano intuire che Samsung è sulla buona strada per rendere disponibile questa innovazione sui suoi dispositivi.

Sensori ottici nei Galaxy Watch e non solo

Quello che consentirà la misurazione della glicemia, sarà un sensore ottico. Samsung lo renderà compatibile con i sensori già presenti sui Galaxy Watch, esattamente come quelli per il monitoraggio del battito cardiaco o dell’ossigeno nel sangue. In più non è escluso che questa tecnologia possa essere miniaturizzata. Sarebbe così che si potrebbe dunque trovare spazio anche in futuri dispositivi come il Galaxy Ring.

Pur senza fornire dettagli su una possibile data di lancio, l’ottimismo di Pak lascia ben sperare. Se Samsung riuscirà a integrare con successo un sensore per la glicemia nei suoi indossabili, potrebbe segnare una svolta significativa per milioni di persone affette da diabete, migliorando la qualità della loro vita e semplificando il monitoraggio quotidiano della glicemia.