Clamoroso flop Humane AI Pin: più restituzioni che vendite

Doveva essere un prodotto destinato a portare l’Intelligenza Artificiale nella vita di tutti i giorni ma, con il passare dei mesi, Humane AI Pin si è dimostrato un vero e proprio flop.

Dopo un’accoglienza tiepida da parte del pubblico e i diversi dubbi sollevati riguardo il prodotto, anche il mercato ha voluto punire questo interessante ma acerbo dispositivo. Le partenze dei dirigenti, le discussioni riguardo una possibile acquisizione e altre incertezze non hanno di certo invogliato i consumatori a mettere mano al portafoglio ma, quello che si sta profilando, è un grande fallimento.

Secondo quanto riportato da The Verge, i dati dell’ultimo trimestre vedono l’AI Pin nettamente inferiori rispetto ai resi. Allo stato attuale, le persone che possiedono un dispositivo di questo tipo, sono circa 7.000. I numeri sono impietosi: si parla di oltre un milione di dollari in prodotti restituiti. Se questi numeri sono già spaventosi, il peggio deve però ancora venire.

Oltre un milione di dollari in prodotti restituiti: la fine ingloriosa di Humane AI Pin

A quanto pare, il destino di Humane AI Pin è segnato. Secondo gli accordi e la natura stessa del dispositivo, questo non può essere ricondizionato dopo un reso, come avviene con altri prodotti come smartphone o laptop. A tal proposito si parla di alcuni accordi con T-Mobile che impediscono a Humane di ricondizionare il dispositivo. A livello pratico, il risultato è devastante: i magazzini che sono rimasti pieni, con vendite stimate in 100.000 unità per appena 10.000 modelli AI Pin spediti.

Nonostante ciò va ricordato come il prodotto nasceva con ottime premesse. Gli ideatori sono infatti due veterani di Apple, ovvero Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno, che hanno presentato AI Pin nel contesto di un TED Talk. Nei mesi successivi il dispositivo ha raccolto l’attenzione del pubblico ma, il prezzo elevato (699 dollari con abbonamento da 24 dollari al mese) e altri problemi tecnici, hanno affossato il prodotto. Tra temperature elevate, batterie scadenti e enorme latenza tra domande e risposte, di fatto AI Pin si è rivelato un clamoroso flop.