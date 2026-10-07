Claude arriva su Google Workspace: come lavora con Google Docs, Sheets e Slides

Anthropic porta Claude dentro Google Workspace con un’integrazione che riduce il passaggio continuo tra chatbot e strumenti di produttività.

L’azienda ha reso disponibile in beta pubblica Claude for Google Workspace, un add-on che inserisce l’assistente direttamente in Google Docs, Sheets e Slides.

La novità consente di leggere il file aperto, intervenire sui contenuti e lavorare su testi, fogli di calcolo e presentazioni dalla stessa interfaccia. La distribuzione riguarda gli abbonamenti Pro, Max, Team ed Enterprise. L’iniziativa comprende anche connettori separati che permettono di creare e modificare file Google direttamente dalle conversazioni di Claude, ampliando il raggio d’azione dell’assistente.

Claude modifica i file direttamente in Workspace

Il funzionamento dell’add-on è costruito intorno a una barra laterale che compare all’interno del documento, del foglio o della presentazione aperti.

Claude può analizzare il contenuto visualizzato, riconoscere il testo, le celle o le slide selezionate e applicare modifiche direttamente al file. In Google Docs può intervenire sulla scrittura e sugli stili dei titoli, mentre in Google Sheets può lavorare sui dati e creare grafici. Per riscritture più ampie, l’utente può visualizzare nella barra laterale le modifiche suggerite e decidere se applicarle oppure rifiutarle.

Anthropic prevede inoltre una modalità predefinita chiamata Review Before Editing, nella quale ogni intervento richiede l’approvazione dell’utente. È disponibile anche Approve All Edits, che consente a Claude di procedere senza fermarsi per chiedere conferma a ogni modifica. L’utente può quindi scegliere un livello di controllo coerente con il tipo di lavoro svolto, mantenendo la revisione umana nei flussi più delicati.

I connettori estendono il lavoro oltre il singolo file

La seconda parte dell’annuncio riguarda i connettori Docs, Sheets e Slides, anch’essi in beta. In questo caso il punto di partenza è Claude: l’utente può incollare il collegamento a un file oppure chiedere la creazione di un nuovo documento, foglio o presentazione. Un’apposita scheda si apre accanto alla conversazione, permettendo di lavorare sui file senza affidarsi esclusivamente all’add-on inserito nelle applicazioni Google.

La distinzione è rilevante perché i due percorsi rispondono a esigenze differenti. L’add-on è pensato per chi sta già lavorando dentro un singolo file e vuole modificare rapidamente ciò che ha davanti; i connettori risultano invece più adatti quando occorre creare un nuovo contenuto o operare su più file. Anthropic segnala inoltre che i connettori possono estendere l’accesso ad altri servizi, tra cui Google Drive e Salesforce, a seconda delle integrazioni abilitate.

L’aggiornamento colloca quindi Claude in una posizione più integrata rispetto ai normali chatbot, perché l’assistente non si limita più a generare una risposta separata dal lavoro dell’utente. La possibilità di intervenire direttamente nei file sposta l’attenzione dalla semplice produzione di testo all’esecuzione di attività operative, lasciando comunque alla persona la possibilità di verificare gli interventi prima di renderli effettivi.