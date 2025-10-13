Cloud senza abbonamento? Ci pensa pCloud: sconti fino a 700€ sui piani a vita

La promo pCloud ti fa dimenticare gli abbonamenti: piani a vita senza costi aggiuntivi e con tante funzionalità, ora in promozione.
Eleonora Busi
Pubblicato il 13 ott 2025
pCloud è un servizio cloud diverso da tutti gli altri: tutti i piani proposti, infatti, sono a vita, senza alcun abbonamento ricorrente. E oggi puoi approfittare, in via del tutto promozionale, di alcuni sconti davvero interessanti, che ti permettono di risparmiare fino a 700 euro. È il momento giusto per fare il salto di qualità e dire addio per sempre a costi extra mensili scegliendo invece una soluzione duratura.

pCloud: approfitta oggi degli sconti attivi

Ecco cosa offre pCloud a vita

I piani a vita proposti da pCloud sono tre:

  • Premium 500 GB a 199 euro (invece di 299)
  • Premium Plus da 2 TB a 399 euro (anziché 599)
  • Ultra 10 TB a 1.190 euro (era 1.890)

Tutti i prezzi sono così come li vedi: non ci sono costi extra o nascosti, zero abbonamenti e pagamento una tantum. In ogni caso, hai sempre la possibilità di recedere e ottenere un rimborso completo entro 14 giorni dalla sottoscrizione.

La sicurezza dei dati è un aspetto prioritario nella filosofia pCloud. I file, infatti, vengono conservati secondo le rigide leggi svizzere sulla privacy, protetti da crittografia AES a 256-bit e protocollo TLS/SSL. Ciò significa che puoi caricare documenti, foto e video in totale tranquillità, con la certezza che tutto resterà al sicuro da occhi indiscreti.

Anche se lavori da remoto o gestisci progetti in team, la piattaforma ti consente di condividere link protetti da password e collaborare in cartelle condivise. Altre funzionalità incluse sono il lettore musicale e video integrato, la possibilità di accedere ai file offline e il backup dei dati immediato, sia dai propri dispositivi come smartphone e computer, che da piattaforme di terze parti.

Risparmia fino a 700 euro con pCloud

Inoltre, avrai accesso immediato a tutti i tuoi file in qualsiasi momento, da qualsiasi dispositivo e luogo, grazie alla sincronizzazione automatica del cloud. È la soluzione perfetta sia per i professionisti che hanno bisogno di una grande quantità di spazio per archiviare i propri lavori, che per gli utenti privati che vogliono mantenere al sicuro i propri ricordi o file più importanti.

In ogni caso, il risparmio è garantito grazie alla promozione attiva: soltanto per un periodo di tempo limitato, potrai approfittare degli sconti su tutti i piani a vita, da quello più piccolo di 500 GB a quello più capiente da 10 TB. Dì addio per sempre agli abbonamenti: con pCloud ottieni fino a 700 euro di sconto immediato.

