Cloud storage open source: risparmia fino all'87% sui piani a vita di Internxt

Conservare i propri ricordi, dati sensibili e file di lavoro all’interno di un cloud storage open source anziché uno “tradizionale” made in USA fa tutta la differenza di questo mondo. Se poi oltre al codice open source si aggiunge anche la base dell’azienda all’interno dell’Unione europea, è il cerchio perfetto che si chiude. A questo punto la domanda è: esiste qualcosa di simile? La risposta al quesito è affermativa: non solo esiste, per la precisione parliamo di Internxt, la cui sede si trova a Valencia, in Spagna, ma è anche in offerta, con i piani a vita scontati fino all’87% e prezzi a partire da 247 euro una tantum

I prezzi dei piani a vita di Internxt scontati dell’87%

Al momento Internxt propone tre piani a vita: Essential, Premium e Ultimate. Ecco i prezzi scontati:

Essential (1 TB): 247 euro invece di 1.900 euro con crittografia post-quantistica, crittografia a conoscenza zero, autenticazione a due fattori, backup del computer, condivisione file protetta da password, VPN crittografata e antivirus

invece di 1.900 euro con crittografia post-quantistica, crittografia a conoscenza zero, autenticazione a due fattori, backup del computer, condivisione file protetta da password, VPN crittografata e antivirus Premium (3 TB): 377 euro invece di 2.900 euro con tutte le funzionalità del piano Essential più le funzionalità Invita, condividi e collabora e Cleaner

invece di 2.900 euro con tutte le funzionalità del piano Essential più le funzionalità Invita, condividi e collabora e Cleaner Ultimate (5 TB): 507 euro invece di 3.900 euro con tutte le funzionalità dei precedenti due piani più il supporto CLI e WebDAV, il supporto NAS e Rclone, nonché Meet

Il pagamento è da intendersi una tantum, ciò significa che è richiesto un’unica spesa a differenza di un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, ciascun piano gode della garanzia di rimborso di 30 giorni, di conseguenza nell’eventualità che il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative si può sempre richiedere il rimborso completo di quanto speso entro 30 giorni dalla data di acquisto di uno dei tre piani messi a disposizione dalla piattaforma.

La promo è valida a tempo limitato e può essere consultata tramite la pagina dedicata sul sito Internxt.