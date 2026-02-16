Cloud Storage sicuro in offerta: 87% di sconto sui piani a vita di Internxt

L'azienda spagnola offre l'87% di sconto sui piani a vita da 1 TB, 2 TB e 5 TB: ecco tutti i dettagli dell'iniziativa.
Federico Pisanu
Pubblicato il 16 feb 2026
L’importanza di una soluzione cloud sicura e privata è evidente a tutti: i propri ricordi, i file di lavoro, le credenziali più sensibili, tutti questo deve rimanere al sicuro, lontano da occhi indiscreti e da eventuali attacchi di cybercriminali. Una soluzione che trova in Internxt un punto fermo, o meglio un punto di riferimento in tutta Europa, grazie alla sua base presso la città di Valencia, in Spagna.

Nell’ambito dell’ultima offerta, i piani a vita di Internxt beneficiano di uno sconto dell’87%, grazie a cui è possibile acquistare uno spazio cloud protetto con codice open source al prezzo più basso dell’anno. E nell’eventualità il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

I nuovi prezzi scontati dei piani a vita cloud di Internxt

L’iniziativa in corso sul sito ufficiale di Internxt riscrive dunque i prezzi dei piani cloud a vita, che mantengono gli stessi vantaggi di prima ma con un ulteriore sconto rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. Vediamo dunque come cambiano i prezzi dei piani Lifetime di Internxt in questi giorni:

  • Essential (1 TB): 247 euro invece di 1.900 euro per uno spazio di archiviazione da 1 TB
  • Premium (3 TB): 377 euro invece di 2.900 euro per uno spazio di archiviazione da 3 TB
  • Ultimate (5 TB): 507 euro invece di 3.900 euro per uno spazio di archiviazione da 5 TB

Tutti i piani appena citati integrano la crittografia post-quantistica e la crittografia a conoscenza zero, due elementi che permettono a Internxt di offrire una privacy totale ai dati che gli utenti scelgono di trasferire dai loro dispositivi personali allo spazio cloud acquistato.

Inoltre, Internxt è tra i pochi servizi a garantire un codice open source, quindi facilmente verificabile da chiunque per la più ampia trasparenza possibile.

