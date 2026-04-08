Cloudflare lancia sicurezza post-quantum per un web più sicuro

La sicurezza delle comunicazioni su Internet si prepara a una trasformazione profonda con l’avvento del calcolo quantistico.

Cloudflare ha annunciato l’introduzione su larga scala di tecnologie di protezione post-quantum, segnando un passaggio importante verso la difesa contro minacce che, pur non essendo ancora diffuse, sono considerate inevitabili nel medio termine. L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui la crittografia tradizionale, basata su problemi matematici difficili per i computer classici, potrebbe diventare vulnerabile con l’evoluzione dei computer quantistici.

Perché serve la sicurezza post-quantum

I sistemi crittografici attuali, come RSA ed ECC, si basano su problemi come la fattorizzazione di numeri grandi o il logaritmo discreto. Questi problemi risultano difficili da risolvere per i computer tradizionali, ma potrebbero essere affrontati più facilmente da algoritmi quantistici come Shor.

Il rischio non è solo futuro: dati cifrati oggi possono essere intercettati e conservati per essere decifrati in seguito, una strategia nota come “harvest now, decrypt later“. Questo rende urgente l’adozione di soluzioni resistenti anche a capacità computazionali future.

Cloudflare ha iniziato a integrare algoritmi di crittografia post-quantum nei propri servizi, rendendoli disponibili per connessioni HTTPS e altri protocolli di rete. L’obiettivo è proteggere il traffico Internet senza richiedere modifiche radicali da parte degli utenti finali.

La strategia si basa su un modello ibrido: combina algoritmi tradizionali con nuovi schemi post-quantum, garantendo compatibilità con i sistemi esistenti e maggiore resilienza contro attacchi futuri.

Algoritmi post-quantum in uso e integrazioni con TLS

Tra le tecnologie adottate rientrano schemi di crittografia post-quantum basati su problemi matematici diversi, come reticoli (lattice-based cryptography). Questi algoritmi sono considerati resistenti agli attacchi quantistici noti.

Un esempio è l’uso di meccanismi di scambio chiavi che sostituiscono o affiancano quelli tradizionali, mantenendo la sicurezza anche in presenza di computer quantistici avanzati.

L’implementazione avviene principalmente a livello di TLS (Transport Layer Security), il protocollo che protegge la maggior parte delle comunicazioni web. Cloudflare ha introdotto supporto per handshake ibridi che includono componenti post-quantum.

Questo significa che durante la negoziazione della connessione, vengono utilizzati sia algoritmi classici sia post-quantum, aumentando la sicurezza complessiva senza compromettere la compatibilità.

Impatto su prestazioni e compatibilità

L’adozione di algoritmi post-quantum comporta alcune sfide tecniche. Questi schemi spesso richiedono chiavi più grandi e maggiori risorse computazionali, con possibili impatti su latenza e banda.

Tuttavia, Cloudflare ha lavorato per ottimizzare l’implementazione, riducendo al minimo l’impatto sulle prestazioni e garantendo un’esperienza trasparente per gli utenti.

La transizione verso la sicurezza post-quantum non avverrà in modo immediato. Richiederà aggiornamenti a livello di infrastrutture, software e standard. Tuttavia, iniziative come quella di Cloudflare rappresentano un passo concreto verso l’adozione su larga scala.

Il processo coinvolge anche organismi di standardizzazione e l’intero ecosistema tecnologico, che deve adattarsi a nuove primitive crittografiche e modelli di sicurezza.