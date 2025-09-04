Come comprare PEPENODE: guida completa per principianti

PEPENODE è una criptovaluta innovativa che offre un’esperienza gamificata per il mining virtuale, permettendo di guadagnare token senza dover disporre di costosi hardware.

Questa meme coin, attualmente in fase di prevendita, premia gli utenti con ricompense reali e un modello deflazionistico per sostenere il valore del token.

In questa guida completa scoprirai come comprare PEPENODE, i vantaggi della piattaforma e cosa aspettarti dal progetto nel 2025.

Come comprare PEPENODE durante la prevendita

Ecco una guida in 4 semplici step per comprare PEPENODE, ideale per chi è alle prime armi:

Step 1: configura il tuo wallet crypto

Per acquistare PEPENODE serve un wallet crypto compatibile. La prevendita supporta molti wallet popolari come MetaMask, Trust Wallet e Coinbase Wallet.

In questo caso però, si consiglia di usare Best Wallet, un’app Web3 mobile che supporta oltre 60 blockchain. La puoi scaricare da Google Play o App Store e creare il tuo account in pochi secondi.

Ricorda di prendere nota della seed phrase di backup e di attivare l’autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza.

Step 2: aggiungi criptovalute al tuo wallet

Per comprare PEPENODE devi avere criptovalute nel tuo wallet. Quelle accettate dalla prevendita sono ETH, BNB e USDT.

Se non possiedi crypto, puoi comprare ETH direttamente tramite Best Wallet con carta di credito, bonifico o e-wallet, il metodo più economico anche per le commissioni di rete. Nella app, usa la funzione “Buy” per convertire la tua valuta fiat in ETH.

Step 3: collega il tuo wallet alla prevendita di PEPENODE

Visita il sito ufficiale della prevendita PEPENODE e clicca su “Buy PEPENODE”. Seleziona Best Wallet nel pop-up per collegare il wallet tramite scansione del codice QR con l’app.

Assicurati che il wallet contenga gli ETH necessari, per coprire anche le spese di transazioni. Autorizza la connessione per completare il collegamento con la piattaforma di prevendita.

Step 4: acquista i token PEPENODE

Una volta connesso il tuo wallet, inserisci l’ammontare di ETH da scambiare con i token PEPENODE. La piattaforma calcolerà automaticamente la quantità di token che riceverai.

Puoi scegliere solo di acquistare o di acquistare e mettere subito in staking i token per ottenere ricompense elevate. Conferma la transazione nell’app Best Wallet. I token saranno visibili nel tuo wallet solo dopo la fine della prevendita.

Questa semplice procedura ti consente di entrare nel mondo di PEPENODE, sfruttando la fase di prevendita per ottenere i token a prezzo agevolato e con la possibilità di partecipare al mining virtuale successivamente.

Che cos’è PEPENODE

PEPENODE è un innovativo progetto blockchain basato sulla rete Ethereum, che introduce un ambiente di mining cripto virtuale e gamificato. A differenza del mining tradizionale, che richiede hardware costoso e complesso, PEPENODE consente ai possessori dei token di avviare operazioni di mining virtuali di meme coin direttamente dal proprio computer, senza attrezzature speciali.

Gli utenti possono acquistare “Miner Nodes” utilizzando il token nativo PEPENODE, e posizionarli in server virtuali per iniziare il mining. Esistono nodi con diversi livelli di efficienza che permettono agli utenti di ottimizzare le proprie operazioni combinandoli strategicamente.

Inoltre, il progetto integra un modello di gioco competitivo, in cui i partecipanti competono tra loro guadagnando token bonus non solo PEPENODE, ma anche altri token meme popolari come PEPE e FARTCOIN.

La distribuzione dei token, le ricompense del mining e gli upgrade sono gestiti attraverso uno smart contract che garantisce trasparenza e sicurezza. Questo contratto è stato già sottoposto ad audit da parte di Coinsult, una società di sicurezza blockchain riconosciuta in tutto il mondo.

Perché Scegliere PEPENODE: I Vantaggi Chiave

PEPENODE offre numerosi vantaggi che lo rendono un progetto interessante per investitori e appassionati di criptovalute nel 2025:

Prezzo di prevendita accessibile : il token ha un prezzo iniziale molto basso ($0,0010407) che aumenterà progressivamente con l’avanzare della prevendita.

: il token ha un prezzo iniziale molto basso ($0,0010407) che aumenterà progressivamente con l’avanzare della prevendita. Basato su Ethereum : sfrutta la blockchain più grande per smart contract, garantendo elevata liquidità e accesso a un’ampia community.

: sfrutta la blockchain più grande per smart contract, garantendo elevata liquidità e accesso a un’ampia community. Accesso a gioco off-chain : i possessori possono partecipare a un simulatore di mining virtuale già durante la prevendita, aumentando coinvolgimento e fiducia.

: i possessori possono partecipare a un simulatore di mining virtuale già durante la prevendita, aumentando coinvolgimento e fiducia. Ricompense per lo staking elevate : APY fino al 2.900%, tra i più alti nel panorama crypto, con premi distribuiti su 2 anni.

: APY fino al 2.900%, tra i più alti nel panorama crypto, con premi distribuiti su 2 anni. Sistema referral : guadagni extra del 2% dai mining delle persone invitate, incentivando l’espansione della community.

: guadagni extra del 2% dai mining delle persone invitate, incentivando l’espansione della community. Bonus meme coin: premi aggiuntivi in token PEPE e FARTCOIN per i migliori miner, aumentando la diversificazione dei guadagni.

Questi vantaggi rendono PEPENODE un’opportunità unica, soprattutto per chi cerca un progetto dinamico e ricco di incentivi all’interno del mondo delle meme coin.

Le prospettive di crescita di PEPENODE

La prevendita di PEPENODE ha già raccolto oltre 500k dollari, con il prezzo del token partito da $0,001 e salito leggermente a $0,0010407. Gli analisti prevedono che nel corso del 2025 il valore di PEPENODE potrebbe raggiungere $0,0110 dollari, spinto dall’interesse crescente per il progetto e dal suo modello innovativo “Mine-to-Earn”.

Guardando sul medio-lungo termine, ipotizzando un’espansione dell’ecosistema e un potenziamento nel settore del gaming mobile, il prezzo del token potrebbe aumentare fino a $0,0245 entro il 2030.

Per seguire gli ultimi aggiornamenti e scoprire in che modo questo progetto si potrebbe evolvere, ti consigliamo di seguire i suoi canali social: X e Telegram.

