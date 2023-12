Come evitare le truffe natalizie grazie a una VPN sicura

Novembre e dicembre sono i mesi in cui avviene la maggior parte delle truffe riguardanti lo shopping online. Il loro numero è in costante aumento: soltanto lo scorso anno il 30% di tutte le truffe relative agli acquisti ha preso di mira gli ordini online. Non solo il denaro, ma anche le informazioni personali, tra cui i dati delle carte di credito e le credenziali di accesso dell’online banking sono gli obiettivi numero uno dei truffatori.

Come evitare allora le truffe natalizie durante lo shopping online? La soluzione più efficace è affidarsi a una VPN sicura come NordVPN, oggi in offerta a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€ al mese per due anni grazie alla nuova offerta di Natale. Ecco il link all’offerta.

Ecco come puoi evitare le truffe natalizie grazie al servizio VPN

Le frodi dello shopping online più frequenti hanno per oggetto la creazione di siti web falsi, l’invio di e-mail di phishing, la falsa beneficienza, la vendita di articoli contraffatti e la consegna fittizia. In tutti questi casi, per restare al sicuro prendere una serie di semplici accorgimenti:

verificare che l’url inizi con https e non http (la s finale indica una connessione sicura);

esamina con attenzione l’url;

presta attenzione alle e-mail di phishing;

non cliccare sui link brevi

non acquistare quando sei collegato a una rete Wi-Fi pubblica

valuta l’utilizzo di e-mail temporanee o di riserva

consulta le recensioni del negozio online

utilizza password complesse

E per migliorare ulteriormente la sicurezza e l’anonimato durante lo shopping online, è indispensabile l’utilizzo del servizio VPN, grazie al quale puoi mascherare il tuo indirizzo IP reale rendendo impossibile il tracciamento delle tue attività web per i malintenzionati.

Una VPN come NordVPN aggiunge poi ulteriori funzionalità per la sicurezza, tra cui l’utilizzo della migliore crittografia al mondo per mantenere al sicuro informazioni sensibili quali i dati delle carte di credito e l’impiego della funzionalità Threat Protection per evitare l’accesso a negozi online di dubbia natura.

Non solo però, perché potrai anche approfittare dei prezzi geolocalizzati per risparmiare, scoprendo le differenze di prezzo da un Paese all’altro.

Approfitta dell’offerta di NordVPN sui piani di due anni per evitare le truffe natalizie, con sconti fino al 65% e prezzi a partire da 3,79€ al mese invece di 8,29€.

