Come guardare i Mondiali di Nuoto 2024 in streaming dall'estero

Per tutti gli appassionati di sport arriva un altro grande evento internazionale da seguire. Stiamo parlando ovviamente dei Mondiali di Nuoto 2024 di Doha, che potrai seguire in diretta sui canali RAI e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Se ti trovi all'estero, in teoria, non vi potresti accedere.

Mondiali di Nuoto 2024 in streaming: la presentazione

I Mondiali di Nuoto 2024 si tengono a Doha, in Qatar, e dal 2 al 18 febbraio vedranno sfidarsi nuotatori e nuotatrici da tutto il mondo in una competizione che includerà ben 31 discipline maschili e 36 femminili. Il totale recita ben 75 gare che promettono di entusiasmare tutti gli appassionati.

Cosa aspettarti? Vedrai competizioni in corsia, acque libere, nuoto artistico, pallanuoto e spettacolari tuffi, compresi quelli dalle grandi altezze. La giornata di apertura è prevista appunto per domani 2 febbraio con gare in vasca, trampolino e piattaforma per dare il via al Mondiale.

Se vuoi essere parte di questo grande evento ti basterà seguire tutto in diretta streaming su RaiPlay.

