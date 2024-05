Come guardare il Gran Premio di Montecarlo in streaming

Arriva l’appuntamento più glamour del calendario di Formula 1 con l’edizione 2024 del Gran Premio di Montecarlo. Charles Leclerc proverà a spezzare la maledizione del suo GP di casa cercando la prima vittoria in stagione e un successo che manca ormai dal 2022. Ci sarà da superare il solito Max Verstappen, ma anche le pericolose McLaren di Sainz e Norris.

Gran Premio di Montecarlo 2024: gli orari del weekend

Superate le prove libere di oggi, vediamo il resto del programma del weekend:

SABATO 25 MAGGIO

Ore 12.30 – Prove libere 3

Ore 16 – Qualifiche

DOMENICA 26 MAGGIO

Ore 15 – Gran Premio

