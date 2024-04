Come guardare Se potessi dirti addio in streaming dall'estero (seconda puntata)

Questa sera torna in onda in prima serata su Canale 5 la nuova fiction Se potessi dirti addio, con protagonisti Anna Safroncik e Gabriel Garko. La seconda puntata di oggi è inoltre visibile in streaming sull’app Mediaset Infinity.

E all’estero? Se ti trovi fuori dall’Italia, ti sarai già accorto che la maggior parte dei contenuti della piattaforma online targata Mediaset è bloccata a causa delle restrizioni geografiche. Puoi però superare il problema sottoscrivendo un piano VPN, grazie al quale hai l’opportunità di simulare una connessione da un altro Paese andando così a sbloccare film e serie tv di tutte le piattaforme streaming oggi disponibili. A questo proposito segnaliamo l’offerta di CyberGhost, la VPN più economica e dal miglior rapporto qualità-prezzo del mercato: 83% di sconto sul piano di due anni, in promo a 2,03 euro al mese con 4 mesi extra gratis.

Se potessi dirti addio: come vedere la seconda puntata su Mediaset Infinity all’estero

Per vedere in streaming dall’estero la puntata di oggi della serie tv Se potessi dirti addio occorre scaricare l’app Mediaset Infinity e attivare una VPN. Questi i pochi e semplici passaggi da seguire:

attiva una VPN: la più economica è quella di CyberGhost, in offerta a tempo limitato a soli 2,03 euro al mese grazie all’ultima promozione di primavera;

scarica l’app CyberGhost VPN disponibile al download gratuito;

disponibile al download gratuito; seleziona un server italiano per far credere ai provider di rete di essere in Italia;

per far credere ai provider di rete di essere in Italia; apri l’app Mediaset Infinity e dalla sezione live o quella on-demand individua il riquadro dedicato alla serie tv con Anna Safroncik e Gabriel Garko.

Ti confermiamo infine che questa procedura vale anche per tutti gli altri contenuti bloccati delle piattaforme streaming a cui sei abbonato.