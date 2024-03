Come guardare Striscia la notizia in streaming anche dall'estero

Tutti conosciamo Striscia la notizia: il tg satirico firmato da Antonio Ricci in onda ogni sera, dal lunedì al sabato, su Canale 5. Guardare Striscia la notizia online è possibile grazie alla piattaforma Mediaset Infinity, tuttavia potrebbero esserci problemi nel caso in cui ti trovassi all’estero.

Questo perché la maggior parte dei servizi che offrono programmi in streaming bloccano i propri contenuti a chi si collega al di fuori dei confini nazionali. Per ovviare a questo problema, c’è una soluzione sicura e legale: parliamo di NordVPN, uno tra i principali servizi VPN che ora puoi ottenere, grazie alla promozione in corso, con uno sconto fino al 67%.

Ecco come guardare Striscia la notizia dall’estero

Il primo passo è sottoscrivere un abbonamento a NordVPN, dopodiché dovrai installare l’app sul tuo dispositivo. Questo servizio VPN ti consente di mascherare il tuo indirizzo IP reale e di connetterti a un server in Italia, dando l’impressione che tu sia fisicamente nel nostro Paese.

Una volta connesso al server italiano di NordVPN, potrai accedere a Mediaset Infinity e guardare Striscia la notizia senza alcun problema, sia in streaming live che on demand per recuperare eventuali episodi persi.

Inoltre, NordVPN offre una promozione esclusiva per i nuovi utenti. Puoi ottenere fino al 67% di sconto su tutti i piani, che includono numerosi vantaggi come la protezione dai malware durante i download e la possibilità di connettere fino a sei dispositivi contemporaneamente.