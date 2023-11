Come mantenere i tuoi dati al sicuro in aeroporto: usa una VPN

C’è un aspetto poco considerato quando si è in partenza per una vacanza o un viaggio di lavoro all’estero: mantenere i propri dati al sicuro in aeroporto. Le reti Wi-Fi pubbliche nascondono infatti numerose insidie da questo punto di vista, ecco perché l’utilizzo di una VPN è indispensabile per proteggersi da eventuali malintenzionati e attacchi informatici.

Ad oggi NordVPN rappresenta la migliore soluzione per mantenere i dati al sicuro in aeroporto. E sempre oggi è il momento ideale per attivare il servizio, grazie al 69% di sconto offerto per il Black Friday.

Mantenere i dati al sicuro in aeroporto con una VPN come NordVPN

Per difendere la propria privacy quando ci si connette alla rete Wi-Fi pubblica in aeroporto è necessario usare una VPN sicura e affidabile come NordVPN. Si tratta della VPN leader del settore in Italia e all’estero, grazie a numerose funzionalità aggiuntive che consentono ai suoi utenti di navigare in Internet con la massima privacy.

Tra le funzioni più importanti si annovera Threat Protection, in grado di bloccare pubblicità, malware e tracker. Inoltre, impedisce alle persone di accedere a siti web pericolosi dopo aver cliccato su link sospetti.

Un altro importante servizio è il Dark Web Monitor, tool che analizza in tempo reale la parte più oscura di Internet per scoprire eventuali fughe di dati che potrebbero mettere a rischio la sicurezza di ciascun utente. In caso positivo, quest’ultimo riceve un avviso tempestivo, con la possibilità di modificare le password dei propri account.

Infine, citiamo la funzionalità Split tunneling, che consente di proteggere il proprio traffico Internet su alcune applicazioni e, contemporaneamente, navigare in rete mantenendo il proprio IP.

Puoi beneficiare dello sconto Black Friday NordVPN su questa pagina, con prezzi a partire da 2,99€ al mese per 2 anni invece di 8,29€ e 3 mesi di servizio extra in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.