Come mantenere i tuoi dati al sicuro in Hotel: usa una VPN

Uno degli aspetti più sottovalutati dalle persone che organizzano un viaggio in Italia o all’estero è la sicurezza dei propri dati in hotel. Nella quasi totalità dei casi, infatti, le strutture ricettive offrono una connessione Wi-Fi pubblica, per la quale in molti casi non è richiesto nemmeno l’utilizzo della password. Ciò può esporre gli utenti a seri pericoli riguardanti la loro privacy.

La soluzione? Attivare una VPN come NordVPN, in grado di offrire una connessione privata sicura e allo stesso tempo veloce. Per Natale, è possibile sottoscrivere il piano di due anni a partire da 3,79€ al mese, più 3 mesi extra in regalo, con sconti fino al 65%. Ecco il link all’offerta.

NordVPN mette al sicuro i tuoi dati in hotel

Rispetto alla concorrenza, NordVPN è il servizio VPN leader del settore per la protezione online dei propri dati. Merito delle numerose funzionalità esclusive che consentono agli utenti di mantenere i propri dati più preziosi al sicuro, indipendentemente da dove ci si trovi.

Uno dei fiori all’occhiello è la funzionalità Threat Protection, grazie alla quale è in grado di bloccare malware, tracker dei siti web, pubblicità invasive e altre minacce informatiche. Inoltre è possibile usufruire di un IP dedicato, grazie al quale la propria identità rimane riservata, con in più l’accesso alle reti con restrizioni IP.

Un ulteriore suo punto di forza è la tecnologia proprietaria Meshnet. Si tratta di uno strumento che consente di creare una rete cifrata privata per la condivisione di file, lavorare ai propri progetti e partecipare a LAN party in totale sicurezza.

I piani di 2 anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,79€ al mese per 24 mesi, più 3 mesi aggiuntivi in regalo, grazie alla nuova promo del Natale. E se non si è soddisfatti del servizio, è possibile richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.