Come ottenere un prestito online? Fino a 120 mesi con Prexta

Per richiedere un prestito online è sufficiente scegliere l’istituto giusto a cui rivolgersi: la scelta più conveniente in questo momento è rappresentata da Prexta che mette a disposizione una gamma di servizi completa e ricca di vantaggi per i consumatori.

Chi sceglie Prexta ha la possibilità di richiedere un prestito di importo ridotto, scegliendo Prexta One, o anche un prestito di importo più elevato, fino a 75.000 euro, con Prexta Top, con la possibilità sempre di estendere il piano di rimborso in 120 mesi.

Da notare che c’è anche il prestito Prexta Compact, pensato per chi ha già un prestito e intende riunire tutti i debiti in un’unica rata. Per verificare le condizioni del prestito è possibile consultare il sito ufficiale di Prexta e accedere al simulatore online.

Un prestito per ogni esigenza, fino a 120 mesi, con Prexta

Con Prexta è possibile richiedere un prestito online scegliendo tra:

Prexta One

Prexta Top

Prexta Compact

Come sottolineato in apertura, il prestito personale di Prexta può assumere varie caratteristiche, adattandosi alle esigenze del singolo utente. Di conseguenza, ogni utente è libero di scegliere le condizioni sulla base del tipo di prestito da richiedere. Con Prexta è possibile richiedere fino a 75.000 euro, beneficiando di un piano di rimborso che può essere esteso fino a 120 mesi.

Da notare, inoltre, che tutte le versioni del prestito Prexta possono essere arricchite da una copertura assicurativa, completamente facoltativa, che permette di ottenere una tutela aggiuntiva contro il rischio di non poter saldare una rata.

Per verificare le condizioni del prestito con Prexta è sufficiente seguire la procedura online, accessibile tramite il box qui di sotto. Raggiunto il sito dell’istituto, basta premere su Chiedi un prestito personale e poi compilare il form online con tutte le informazioni richieste.