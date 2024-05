Come rendere più sicuro il Wi-Fi pubblico con una VPN

Come è noto, le reti Wi-Fi di aeroporti, hotel, ristoranti e centri commerciali sono aperte a tutti. Se da un lato questo agevola la connessione a Internet senza la necessità di usare i dati mobili della propria offerta telefonica, dall’altro rappresenta un rischio concreto per la sicurezza dei propri dati personali.

Purtroppo, infatti, il Wi-Fi pubblico è una rete poco sicura. Lo scenario più credibile è che un cybercriminale possa agire indisturbato, bucando agevolmente la rete in questione e sottraendo dati sensibili a uno o più utenti connessi. Per proteggersi al meglio, il consiglio è di usare una VPN, il servizio di rete virtuale privata che consente di navigare in rete in completo anonimato. Da questo punto di vista una delle migliori soluzioni è Surfshark, tra i più apprezzati fornitori VPN del nostro Paese, che offre un rapporto qualità-prezzo irraggiungibile per gli altri servizi concorrenti.

Usa una VPN quando ti connetti alle reti Wi-Fi pubbliche

Se si considera che luoghi come aeroporti e hotel siano per lo più associati a una vacanza, è facile intuire come oltre al danno si possa incappare anche nella beffa. Un conto infatti è accorgersi di un’eventuale truffa quando si è a casa, un altro conto è se ci si rende conto di essere vulnerabili all’estero, magari a migliaia di km di distanza dal proprio Paese.

Un servizio come Surfshark permette di navigare su Internet senza essere tracciati, con una copertura completa attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, qualunque sia la propria posizione. Facile da usare, offre un’esperienza sul web senza pubblicità, web tracker e pop-up dei cookie, più la possibilità di proteggere un numero illimitato di dispositivi con un singolo account.

Il piano di due anni di Surfshark VPN è in offerta a partire da 2,19 euro al mese, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratuiti. Inclusa nell’offerta anche la garanzia soddisfatti o rimborsati in 30 giorni.