Come risparmiare sull'assicurazione auto: 3 motivi per scegliere Prima

Con Prima Assicurazioni è possibile accedere a un’assicurazione auto tra le più convenienti sul mercato. La compagnia, infatti, si sta ritagliando uno spazio di primo piano tra la clientela italiana puntando su trasparenza e convenienza oltre che su tanti servizi aggiuntivi, come la semplicità di pagare in 12 rate invece che in un’unica soluzione. Per chi cerca una nuova polizza c’è la possibilità di calcolare un preventivo gratuito con Prima collegandosi al sito ufficiale qui di sotto.

3 motivi per cui Prima Assicurazioni è la scelta giusta per la polizza auto

Ci sono almeno 3 motivi che rendono Prima Assicurazioni la compagnia giusta per attivare una polizza auto:

la convenienza ; Prima è una compagnia online che si distingue per un rapporto qualità/prezzo al top del mercato

; Prima è una compagnia online che si distingue per un rapporto qualità/prezzo al top del mercato la possibilità di pagare in 12 rate , senza finanziamento, semplicemente richiedendo questa modalità di pagamento in fase di attivazione della polizza

, senza finanziamento, semplicemente richiedendo questa modalità di pagamento in fase di attivazione della polizza la trasparenza dell’offerta che è stata premiata dagli utenti con recensioni molto positive (Prima ha ottenuto 4,5 stelle su 5 su Trustpilot)

Prima Assicurazioni è, quindi, la soluzione giusta, in questo momento, per attivare una polizza auto, conveniente e ricca di vantaggi. Per risparmiare è possibile, come prima cosa, calcolare un preventivo gratuito e senza impegno, tramite il sito ufficiale linkato qui di sotto. Da notare, inoltre, che l’assicurazione può essere personalizzata con l’aggiunta di garanzie accessorie.

I clienti, come detto, possono pagare il premio in 12 rate (con addebito su carta di credito o tramite PayPal) e possono esercitare, se necessario, la clausola di sospensione. Da notare anche la possibilità di optare per varie formule di guida, per poter individuare l’opzione più adatta alle proprie esigenze.

Per tutti i dettagli è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. Per velocizzare il calcolo del preventivo è possibile inserire la targa del veicolo da assicurare.