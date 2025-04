Come seguire il Concertone del Primo Maggio, anche dall'estero

Ci siamo: tra poche ore inizierà il Concerto del Primo Maggio che, anche quest’anno, sarà trasmesso da Rai 3 oltre che in diretta streaming su Rai Play e potrà anche essere seguito tramite Rai Radio 2. L’evento inizierà alle 15:30 del 1° maggio e si concluderà oltre la mezzanotte, con tante ore di spettacolo, musica e spazi dedicati al sociale.

Per vedere in streaming dall’estero il Concertone basta ricorrere a una VPN, selezionare un server italiano per avviare la connessione protetta e poi raggiungere Rai Play per seguire l’evento in diretta e senza interruzioni. Si tratta di una procedura semplice e veloce.

La VPN giusta su cui puntare in questo momento non può che essere NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore. Con il piano biennale, che include 3 mesi aggiuntivi, la VPN ora ha un costo di 3,09 euro al mese.

Il servizio è attivabile tramite il sito di NordVPN e, per tutti i nuovi utenti, ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile di seguito.

Il Concerto del Primo Maggio in streaming dall’estero

Per seguire in streaming il Concerto del Primo Maggio è necessario affidarsi a Rai Play, che garantirà una copertura completa di tutto l’evento. Il concerto inizia alle 15:30 e continuerà per tutta la giornata, concludendosi solo oltre la mezzanotte. Sulla piattaforma di streaming sarà possibile seguire in diretta il concerto da Piazza San Giovanni in Laterano, a Roma.

Per vedere il concerto dall’estero è possibile ricorrere a una VPN e collegarsi a un server italiano, andando poi su Rai Play per seguire la diretta. In questo modo, con la connessione VPN attiva, si ottiene un IP italiano ed è possibile accedere alla piattaforma di streaming della Rai anche se si sta viaggiando all’estero.

Il servizio giusto da scegliere è NordVPN, ora in offerta a 3,09 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. La promo è attivabile dal link qui di sotto e il servizio sarà utilizzabile subito dopo l’attivazione.

Concerto Primo Maggio: il meglio dell’ultima edizione