Come una eSIM può semplificarti il tuo prossimo viaggio all'estero?

Ti stai preparando per un nuovo viaggio all’estero fuori dai confini europei e dunque sarai sprovvisto del roaming per la tua copertura cellulare? Con l’utilizzo di una eSIM come quella di Saily puoi toglierti il pensiero di dover acquistare un piano dati non appena sarai atterrato: grazie a questo servizio dati ti basterà scegliere la tua prossima destinazione e avrai subito a tua disposizione una eSIM con il piano dati più adatto alle tue esigenze.

Come funziona la eSIM di Saily

Il funzionamento di Saily è veramente molto semplice. Scarica l’applicazione sul tuo smartphone da Google Play o dall’App Store. Poi, una volta effettuata l’iscrizione, scegli un piano dati per il tuo viaggio a seconda di quelle che saranno le tue esigenze. Naturalmente, dovrai selezionare anche il paese di destinazione.

Una volta fatto ti basterà configurare l’eSIM seguendo le facili istruzioni a schermo e potrai attivarla prima di partire. In questo modo, non appena sarai arrivato, il tuo telefono sfrutterà immediatamente l’eSIM per la connessione internet connettendoti subito con il mondo senza sorprese o spese aggiuntive.

Eviti le lunghe code per acquistare una SIM nel posto in cui ti trovi, eviti di usare troppo le reti WiFi pubbliche che non si sa mai cosa possano nascondere e soprattutto puoi configurarla quando vuoi, come vuoi e per il paese che vuoi. Saily è la eSIM che semplifica il tuo modo di viaggiare: scarica subito l’app.